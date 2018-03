Na hrst blízko smrti aneb Co bychom neměli jíst syrové

MAGAZÍN - Člověk autor: red

Že brambory se syrové nejí, se učí už děti na prvním stupni. Není to jen kvůli chuti, ale hlavně neurotoxinu, který v nich při špatném skladování vzniká. Toxiny v sobě mají i třeba fazole či lilky. Největší pozor bychom si ale měli dávat u mandlí - hrst hořkých mandlí může skončit smrtí.

Že se vejce jedí tepelně zpracovaná, je všeobecně známo, ale to platí i pro mnohé další potraviny, protože obsahují toxické látky, jako například kyanid. Píše o tom italský deník Corriere della Sera.

První plodinou, kterou nikdy nesmíme jíst syrovou, jsou brambory, protože obsahují nestravitelné amidy. Kdybyste je snědli syrové, trpěli byste nadýmáním a nežádoucími trávicími účinky. Jestliže jsou brambory po delší dobu skladovány v teple a vlhku, vzniká v nich solanin, který může způsobit otravu.

"Solanin je neurotoxická látka obsažená v malém množství ve všech lilkovitých rostlinách, ale především v naklíčených nebo nazelenalých bramborách, proto je zapotřebí je důkladně oloupat, důkladně uvařit a nejíst jich mnoho," uvádí Stefano Erzegovesi, expert na psychiatrii a výživu při Centru pro poruchy příjmu potravy nemocnice Svatého Rafaela.

Maniok je sice velmi bohatý na vitamíny a minerály, ale tato plodina typická pro Jižní Ameriku v sobě skrývá škodlivou látku v podobě kyanogenních glykosidů v listech a kořenech. Proto musí být maniok vždy dobře uvařen poté, co byl důkladně omyt a oloupán. "Lepší je snad tuto plodinu nejíst vůbec, protože to není produkt naší země," říká Erzegovesi.

Červené fazole jsou bohaté na vlákninu a antioxidanty a jsou považovány za zdravou plodinu. To ovšem v případě, že jsou uvařené po dobu nejméně deseti minut. Kdybychom je jedli syrové, pak by toxin fytohemaglutinin, který obsahují, mohl mít ničivé účinky na žaludek a na střeva a měli bychom příznaky podobající se otravě jídlem.

Vuřty jistě nejsou zdravou potravinou, ale když je jíme syrové, mohou být potenciálně škodlivé. Vše vyplývá z chybného přesvědčení, že již byly při výrobě tepelně zpracovány a tak mohou být konzumovány bez tepelné úpravy. Avšak není tomu tak, protože se vystavujeme nebezpečí, že dostaneme otravu listérií, bakterií, která může být zničena jedině tepelnou úpravou.

Když hovoříme o syrovém mléku, máme na mysli to, které přichází přímo od krávy, ale které je mnohem méně bezpečné než to, které je pasterizováno. Tím se zničí škodlivé bakterie, jako jsou bakterie escherichia coli a salmonela. Syrové mléko s sebou nese stopadesátkrát větší riziko vzniku chorob z potravin než další mléčné výrobky.

Zdá se být nemožné, že by výhonky mohly člověku škodit. Ale opravdu je tu to nebezpečí, pokud je pojídáme syrové. Rostou totiž ve vlhkém a teplém prostředí a to přispívá k šíření bakterií escherichia coli, salmonely a listérie. Proto je vhodné je pořádně omýt a před jídlem uvařit. "Doma si však klidně můžeme naše výhonky pěstovat a jíst je syrové," uvádí Stefano Erzegovesi.

Hořké mandle na rozdíl od sladkých obsahují nebezpečnou kombinaci kyseliny kyanaté a vody. Naštěstí je stačí povařit, abychom se tomuto nebezpečí vyhnuli. "Sníme-li dvě tři hořké mandle, nemusíme se nijak znepokojovat, protože smrtící dávka je více než 50 mandlí," vysvětluje Erzegovesi.

Jak již bylo řečeno u brambor, také syrové lilky, především mladé a sklizené před počátkem zralosti, obsahují solanin, který vyvolává žaludeční a střevní potíže. Abychom se otrávili, potřebovali bychom k tomu pytel syrových lilků, ale proč riskovat, když je stačí tepelně upravit?

Tepelně zpracovat je třeba i mouku, která může obsahovat patogenní látky, jako je escherichia coli. "Ve skutečnosti je výskyt bakterie escherichia coli v dobře skladované mouce vzácný, ale nebezpečí tkví v amidech rezistentních vůči trávení, které mohou způsobit nadmutí a žaludeční nevolnost," zdůrazňuje lékař.