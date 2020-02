Nalezena včela, která létala a opylovala už před 100 miliony let

VIDEO MAGAZÍN - Nedd autor: Pavel Jégl

Unikátní objev pravčely zalité v jantaru pootevírá okno do světa evoluce hmyzu i rostlin.

Jantar je jedinečný mumifikátor, kterému vděčíme za to, že dnes můžeme obdivovat pradávný hmyz. Při výronech pryskyřice se stává, že na lepkavou smůlu stromů se přilepí hmyz a další kapky ho zcela zalijí. Tím je oddělen od vzduchu, mumifikován a ve zkamenělé pryskyřici (jantaru) zachován.

Právě to se stalo před sto miliony let pravčele v jižní Asii na území dnešního Myanmaru, dříve Barmy. Byl to nešťastný okamžik pro hmyzího jedince, šťastný pro vědu.

Hmyz v Barmě objevil a analyzoval biolog z Oregonské stání univerzity George Poinar. Spolu s ním identifikoval v jantaru dvě desítky parazitických larev, které se držely včely-samice a které sužují i dnešní včely, i pyl na jejím těle.

Je to unikátní nález, nejstarší záznam o tom, že včely opylovaly rostliny už v období křídy, desítky milionů předtím, než na Zemi dopadl asteroid Chicxulub, který ukončil éru dinosaurů.

Včely se vyvinuly z masožravých vos. Příčiny radikální změny jejich stravovacích návyků však pro biology zůstávají tajemstvím.

Dosud nalezené mumie včel pochází z mladších geologických období. Jsou také téměř identické s těmi současnými. Primitivní včelu zatím neznámého druhu pojmenovali vědci Discoscapa apicula.

Objev poskytne nové poznatky o evoluci včel, které hrály a dosud hrají klíčovou roli ve vývoji kvetoucích rostlin.