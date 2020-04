Nejdelším živočichem planety je hypnotická Apolemia

Zatímco většina lidí na pevnině tráví čas v koronavirové karanténě, vědci ze Schmidtova oceánického institutu z kalifornského Palo Alto, brázdí na lodi Falkor kaňony Ningaloo na západním pobřeží Austrálie a zkoumají tamní faunu a flóru. Jsou jistým způsobem také v izolaci, ale bez sociálního odstupu a bez roušek.

Během své expedice tento týden narazili badatelé v hlubokých vodách na obrovské bizarní stvoření vznášející se líně ve vodě jako hypnotizované.

Byla to Apolemia, tvor z rodu trubýšů (sifonoforů). "Sifonofory jsou běžně v kaňonech vidět, ale tahle byla impozantní svou délkou. Viděla jsem zatím sifonofory, které měřily dvacet centimetrů nebo metr, ale tohle... bylo to nesrovnatelně větší. Všichni vyběhli na palubu, aby ji zahlédli," napsala na twitteru členka expedice, bioložka Nerida Wilsonová.

Check out this beautiful *giant* siphonophore Apolemia recorded on #NingalooCanyons expedition. It seems likely that this specimen is the largest ever recorded, and in strange UFO-like feeding posture. Thanks @Caseywdunn for info @wamuseum @GeoscienceAus @CurtinUni @Scripps_Ocean pic.twitter.com/QirkIWDu6S