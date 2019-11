Vymýtíme krvavou horečku? Evropa schválila očkování proti ebole

MAGAZÍN - Technologie autor: Ladislav Loukota

Ebola je jednou z nejnebezpečnějších nákaz, se kterými se lidstvo setkalo. Nová vakcína dává naději, že ukončíme opakující se cyklus epidemií.

Jmenuje se Ervebo a mohla by z dosud obávané eboly udělat nemoc minulosti. Vakcínu tento týden schválila Evropská komise – poté, co to v říjnu dopodručila Evropská léková agentura.

Pokud se Ervebo dostatečně rozšíří, mohlo by očkování jednou provždy udělat přítrž krvavé horečce. Je to poprvé, co byla vakcína tohoto druhu schválena pro užití na lidech. Není to však poprvé, co moderní medicína přišla s léky proti ebole.

Nadějná vakcína

Za posledních dvou epidemií – včetně té největší z let 2014 až 2016 – byla vyvíjena séra obsahující protilátky proti ebole. Ta byla získána jak z přeživších pacientů, tak i geneticky upravených rostlin, které jako bioreaktory produkovaly séra pro lidské užití.

Již letos v létě tak ze srovnání podobných látek ukázalo, že při včasném podání můžou nejlepší séra zajistit infikovanému pacientovi až devadesátiprocentní šanci na přežití.

Už to byl významný krok k potlačení eboly. Ervebo má však ještě lepší vyhlídky. Vakcína má odhadovanou účinnost skoro 98 procent. To je už dostatečná míra k vymýcení choroby včetně jejího původce v případě, že budou lidé v rizikových regionech proočkováni.

Ačkoliv by stále existovala šance, aby ebola přeskočila ze zvířat na lidi, nejnovější technologie vývoje léčiv a existující vakcína by dávaly naději, že budoucí případná ohniska by mohla být rychle potlačena.

Vakcína nespadla z nebe. Ačkoliv o hrozbě eboly se vědělo od 70. let, reálně vývoj započal až po roce 2000 a výrazněji se mu dostalo pozornosti teprve po nárůstu epidemie z roku 2015.

Testy má za sebou

Vakcína sestává z geneticky upraveného viru Indiana vesiculovirus, který je v této verzi relativně neškodný. Virus je modifikován, aby vytářel glykoprotein ebolaviru, který naučí imunitní systém rozeznávat jako hrozbu, i ebolavirus samotný. Potud je tedy mechanika imunizace v zásadě stejná jako u jiných vakcín.

Nakolik Ervebo plnohodnotně funguje, ukáže až čas. Vakcína však už nasazena u lidí ve středoafrickému regionu Kivu, který čelí epidemii. Během ní bylo nakaženo přes 3100 lidí, z nichž skoro dvě třetiny nemoci podlehly.

Na žádost Světové zdravotnické organizace bylo od května 2018 uvolněno na 250 tisíc očkovacích látek. Ervebu tedy je látkou, která za sebou má měsíce až roky klinických testů a experimentálního ostrého nasazení.

Platí nicméně, že žádná vakcína není příliš funkční, pokud jí lidé nejsou masově očkovaní. Je proto otázkou, zdali budou africké vlády mít dost financí na očkování a zda obyvatelé budou ochotni se dát očkovat.

