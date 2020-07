Drazí pacienti, cétéčko přijede až k vaší posteli!

21. 7. 2020 - 9:46 | autor: Ladislav Loukota

Je to první přístroj toho typu na světě – mobilní, rychlá a levná magnetická rezonance.

Se současnými zobrazovacími metodami člověk snadno zapomene, že po většinu dějin medicíny neměli doktoři jiný způsob, jak nahlédnout dovnitř pacienta, než ho otevřít pomocí skalpelu či jiného nástroje. Teprve na přelomu 19. a 20. století dostali lékaři rentgen.

Od té doby neinvazivní nástroje výrazně pokročily. Jedním z těch nejmodernějších je magnetická rezonance, která na rozdíl od rentgenu dokáže s pomocí magnetických polí, radiových vln a počítačů zobrazit i měkké tkáně.

Přístroje na magnetickou rezonanci však bývají drahé, jejich obsluha je poměrně komplikovaná a především – jak se mnozí z vás už mohli přesvědčit – čekací doby na vyšetření se často pohybují v řádu měsíců.

Malý, ale šikovný

Do nemocnic se však brzy dostane přenosná magnetická rezonance, která to může změnit. Zařízení, které vyvinula společnost Hyperfine, vypadá skoro jako průmyslový vysavač – vejde se snadno po bok pacientova lůžka a pacient do přístroje může snadno vložit hlavu.

Srovnání klasického a mobilního zařízení pro magnetickou rezonanci. | zdroj: Hyperfine

Přístroj od Hyperfine je nejen přenosný, ale také má dvacetkrát nižší cenu, víc než třicetkrát nižší spotřebu energie a desetinu hmotnosti velkých magnetických rezonancí. Kromě toho na něm může sken vzniknout za necelé dvě minuty.

Zatím je zařízení určeno pro kontrolu pacientů po mozkové mrtvici, vyšetření bolestí hlavy, svalové slabosti a dysfunkcí mozku. Časem se patrně dočká ještě širšího využití, anebo bude inspirovat univerzálnějšího nástupce.

Hyperfine na svém webu upozorňuje, že její přístroj zkracuje čas vyšetření – příprava přístroje trvá jen dvě minuty.

Porodily ho mobily

Mobilní magnetická rezonance je ve zkušebním provozu na klinice Yaleovy univerzity v americkém New Havenu. Už se však připravuje její výroba. Cena je odhadnuta na 50 tisíc dolarů. Zájem je značný.

zdroj: YouTube

Přístroji od Hyperfine pomohly na svět tablety a chytré telefony, které přístroj využívá v roli periferií. Skener přístroje se ovládá z tabletu, výsledky se dají zobrazit i v mobilu a odeslat do cloudu.

Smartphony obecně zlepšily možnosti ambulantní péče a jakékoliv budoucí mobilní zařízení v nich mají dobrého spojence. Až tedy budete příště naříkat na to, jak telefony prorostly mezilidskou komunikací, vzpomeňte si na jejich medicínské využití.

