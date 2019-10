Kapry chovali v Číně už před osmi tisíci lety

VIDEO MAGAZÍN - Člověk autor: Radek Chlup

Pro obyvatelé území v dnešní Číně byl kapr důležitou složkou potravy už v době kamenné. Dospěl k tomu výzkum mezinárodního vědeckého týmu.

Chov ryb a rybníkářství mají v českých zemích dlouhou tradici. O chovu kaprů se zmiňuje už Kosmova kronika. Píše se v ní o rybníku a slupu k lovu ryb darovaných v 11. století Sázavskému klášteru knížetem Břetislavem I.

V Číně je však akvakultura, tedy hospodaření na vodních plochách – v klecích a sítích, v přirozeném prostředí či v umělých nádržích – stará na osm tisíc let.

Souvisí to s tím, že kapr se do Evropy dostal právě z Číny – šířil se z jednoho vodního toku do druhého na západ.

Akvakultura v době kamenné

Akvakultura je perspektivní. Představuje alternativu k tradičnímu rybolovu a možné řešení výživy lidstva, protože ryb v mořích a řekách rychle ubývá.

Čína akvakultuře dominuje. Nejčastěji jsou tam chování pochopitelně kapři. Důvody jsou nasnadě: Nepožírají svá mláďata a ty pak rychle rostou.

Shijing, nejstarší dochovaná sbírka starověké čínské poezie, zmiňuje kapra chovaného v jezírku v roce 1140 před naším letopočtem. Jiné historické texty s zmiňují o kaprech, které ve východní Asii chovali v umělých jezírkách a rýžových polích v prvním tisíciletí před naším letopočtem.

Obecně se předpokládá, že ryby byly domestikovány později než suchozemská zvířata.

Zvířata začali lidé domestikovat zhruba před 10 tisíci lety v neolitické revoluci. Bylo to období, kdy se vzdali kočovného života a začali se usazovat.

Počátky domestikace ryb a akvakulturou se zabývali vědci v čínském městě Jiah v provincii Chen-nan. Mezinárodní tým expertů tam prozkoumal 588 zubů pocházejících z vykopaných pozůstatků kaprů, které odpovídaly třem samostatným neolitickým obdobím – prvnímu období 7000 až 6600 let před naším letopočtem, druhému období 6600 až 6200 př.n.l. a třetímu 6200 až 5700 let př.n.l.

Kostní pozůstatky ryb vědci porovnali s nálezy z jiných míst a s moderním vzorkem kapra chovaného v japonské vesnici Matsukawa. První dvě období zahrnovala kapry ve vrcholící zralosti či její blízkosti. Třetí období, 6200 až 5700 před naším letopočtem, bylo zastoupeno rozměry 350 až 400 milimetrů – což odpovídá zralosti pro tření, a menšími kusy o velikosti 150 až 200 milimetrů.

Identifikované rozměry ze třetího období byly shodné s těmi, které byly zdokumentovány v japonské Asahi v době železné – zhruba 400 let před naším letopočtem až 100 let našeho letopočtu. Svědčí to o řízeném systému kapří akvakultury už v neolitické Číně – tedy v mladší době kamenné.

Oblíbený kapr

V obsáhlé studii vědci uvádějí, že v té době bylo uloveno a do konzerv zpracováno mnoho ryb. Některé obyvatelé drželi naživu v regulovaných vodách. Tam se přirozeně množily a krmily z dostupných zdrojů. S podzimem se rybníky vypouštěly a ryby lovily.

Východoasijská jezera a řeky byly domovem především karasů obecných, rybám podobným kaprovi z čeledi kaprovitých, spíše než kaprů obecných, kteří jsou dnes nejvýznamnější rybou pro akvakulturu.

Je ale zvláštní, že kapr obecný tvořil 75 procent pozůstatků ryb z čeledi kaprovitých, které vědci zkoumali.

Tento podíl méně rozšířených ryb jasně poukazuje na jisté preference pro kapra obecného a přítomnost sofistikované akvakultury už v neolitu.

Podle výsledků studie v letech 6200 až 5700 se dá akvakultura rozdělit do tří fází. Nejdřív lidé vyhledali bažinaté oblasti, kde se kapři shromažďovali kvůli tření. Poté vykopali kanály, aby mohli řídit vodní hladiny a cykly tření a plození. Pak získali nejdůležitější funkci lidé, kteří tuto akvakulturu spravovali.

