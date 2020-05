Konec obezity bez cvičení a diet! Zařídí to genová terapie

MAGAZÍN - Technologie autor: Ladislav Loukota

Úprava genomu může lidem s nadváhou pomoci k 'návratu'. Obezita by se za nějaký čas mohla stát nemocí minulosti.

Obezita je bolestí moderní civilizace. Naše mozky častokrát nedovedou odmítnout vidinu mnoha kalorií. Posledních několik století jsme jako civilizace dospěli do bodu, kdy je tak snadné získat bohatý příděl kalorií, až to vede k nadváze a různým onemocněním.

Lidé si problém uvědomují. Jenže strava je tak chutná…

Studie naznačují, že dnešní jídlo není (v rozumném množství) o škodlivější než strava v minulosti. Je však k mání snáz, konzument proto s konzumací hůře přestává.

"Obezita je nejčastější příčino osteoartritidy (bolestivého onemocnění kloubů)," říká Farshid Guilak, jeden z autorů nové studie výzkumníků z Washingtonské univerzity, která u myší zabránila obezitě pomocí genové terapie. Co víc, dokázala vybudovat svalovou tkáň bez nutnosti cvičit.

"Když máte nadváhu, může to nepříznivě ovlivnit i schopnost cvičit, a tak tělesnou hmotnost ztratit," vysvětluje význam genové terapie ortoped Guilak.

Genová terapie by mohla lidem pomoci k návratu.

U myší to funguje

Výzkumníci prozatím otestovali metodu na myších. Těm pomocí virového vektoru dodali schopnost produkovat více proteinu folistatin.

Folistatin sám o sobě zvyšuje růst svalové hmoty. Myši byly následně krmeny stravou s vysokým obsahem tuků – přesto nepřibíraly, ale dokonce si těla budovala svalovou hmotu i bez výrazného cvičení.

"Podařilo se nám identifikovat genovou terapii, která vede k rychlému příbytku svalové tkáně," řekl Guilak. "Na naše myši to mělo nevídaný vliv a dařilo se jim udržovat hmotnost v rozumné míře. To naznačuje, že podobná terapie by mohla být efektivní i v boji s artritidou a morbidní obezitou u lidí."

Co se ale stane s nadbytečnými kaloriemi v takto fungujícím těle? ptáte se.

Organismus je jednoduše ignoruje. Tělem sice projdou, ale odejdou spolu s dalšími odpadními látkami.

… a u člověka?

Zmíněnou studií výzkum samosebou nekončí. Následovat musí další experimenty a klinické testy u lidí.

Na genovou terapii si tak můžeme počkat i dekádu či mnohem déle. Přesto vše ukazuje na to, že i obezita by se jednou mohla stát nemocí minulosti.