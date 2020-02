Mimozemský život jsme možná měli u nosu. Jenže jsme ho přehlédli

MAGAZÍN - Vesmír autor: Radek Chlup

Upozorňuje na to profesor Peter Vickers z Durhamské univerzity. Podle něj může mít mimozemský život úplně jiný "biologický podpis", než předpokládáme.

Jsme ve vesmíru sami? Na tuto otázku hledá lidstvo odpověď od nepaměti.

Co kdybychom, ale na stopy mimozemského života narazili? Povšimli bychom si jich?

V zajetí teorie

Tuto otázku si klade profesor filozofie Peter Vickers z Durhamské univerzity. Na webu ScienceAlert píše: "Máme teorie o tom, jak by měl mimozemský život vypadat, možná ale leží přímo před námi a my o tom nevíme."

Vědci podle Vickerse důkazy o mimozemském životě možná mají, jen je nedokážou správně interpretovat. Neuvědomují si, co mají v rukou.

"Život na jiných planetách by mohl být úplně odlišný od toho, než jak jej známe na Zemi. Třeba jen nejsme schopni rozeznat jeho biologické podpisy," konstatuje Vickers.

Očekávejme neočekávané

Důkazy o mimozemském životě, ať už mikrobiálním nebo nějaké vyspělejší civilizaci, mohou být nečekané a objevené náhodou, stejně tak jako tomu bylo v případě nálezů a pokroků ve vědě, jako jsou penicilin nebo reliktní záření.

Vědci ve vesmíru hledají biosignatury, důkazy o přítomnosti živého organismu. Časem se však mění nejen chápání toho, co biosingatury vlastně jsou, ale i to, která planeta je obyvatelná.

Během posledních deseti let jsme objevili 3650 exoplanet. A jejich počet bude růst. Je poměrně snadné si představit případ, kdy vědci nezkoumají obdobnou planetu dvakrát, protože se podobá jiné, dříve objevené.

Peter Vickers v této souvislosti upozorňuje na Müllerovu-Lyerovu iluzi. Iluze dokazuje, že stejně dlouhé úsečky mohou vizuálně vypadat delší nebo kratší v závislosti na směru šipek v jejich koncích.

"Tato iluze by se dala aplikovat také na výzkum exoplanet – vědec by si mohl ve svých údajích všimnout něčeho, o čem jeho teorie říká, že by to vidět neměl," upozorňuje Vickers.

Filozofové už dříve zjistili, že to, co vidíme, závisí do značné míry na našich teoriích, koncepcích, víře a očekáváních. To, co neočekáváme, prostě bohorovně přehlédneme.

Když experti nalezli důkaz o nízkém ozonu v atmosféře nad Antarktidou, prvotně to odmítli jako špatná data. Teoretické předpoklad takovou možnost neočekávaly, a tak ji vědci vyloučili. Naštěstí provedli druhé měření a měli jsme další objev.

"Nezáleží jen na technologiích. Při pátrání po životě ve vesmíru je třeba mít otevřenou mysl, přistup bez předsudků a schopnost oprostit se od tradičních forem myšlení," upozorňuje Vickers. Veškeré objevy podle něj musí být několikrát překontrolovány a zkoumány z mnoha úhlů pohledu.

"Za dvacet let, co se zabývám studiem exoplanet, jsem pochopil jednu věc… očekávejte neočekávané," přitakal Vickersovi Scott Gaudi z poradního sboru americké vesmírné agentury NASA.

Příklady ukazují, že jiné než tradiční myšlenky bývají někdy potlačovány, píše závěrem Vickers. Vesmírné agentury, jako je NASA, by se podle něj z toho měly poučit.