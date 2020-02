Nečekejte na slunce, váš dům mohou rozsvítit kapky deště

VIDEO MAGAZÍN - Technologie autor: Ladislav Loukota

Nemusí pršet, stačí když kape, i tak v budoucnu získáte elektrickou energii. Slibuje to unikátní kapkový generátor.

Vědecký tým z Městské univerzity v Hong Kongu zkonstruoval generátor, který používá k výrobě elektřiny obyčejné kapky dešťové vody.

DEG (droplet-based electricity generator) využívá polytetrafluorethylenové (PTFE) vrstvy, která je schopna akumulovat povrchový náboj z dopadajících kapek. Jakmile dopadne kapka vody na generátor, vznikne můstek spojující dvě elektrody – jednu z hliníku, druhou z oxidu india a cínu (ITO), která je potažena teflonem. Kapky přitom fungují jako rezistor, povrch generátorů jako kondenzátor.

Z dopadu jedné běžné kapky vody z výšky 15 centimetrů vytěží generátor 140 voltů, což stačí na rozsvícení stovky běžných LED diod.

Kapka ke kapce

Na videu si můžete prohlédnout, jak pár proudů kapek souvisle rozsvěcuje a zhasíná pole LED diod. Můžeme se tedy těšit na to, že si v dešti budeme doma svítit?

Pokud by zařízení fungovalo tak, jak si slibují konstruktéři, mohlo by být zajímavým energetickým doplňkem. Tím spíš že by se mohlo použít nejen za deště, ale všude tam, kde často dopadá voda.

Kritici nicméně v diskusi pochybují o tom, že generátor bude mít dostatečnou účinnost. Upozorňují také, že technologie je závislá na indiu, což je jeden z nejvzácnějších prvků na Zemi. To by cenu získané elektřiny značně prodražilo.

V neposlední řadě pak platí obligátní nepříjemnost obnovitelných zdrojů – pokud byste si nechtěli svítit a topit jenom v případě deště, musíte nastřádanou energii někam uložit. A to účinnost zařízení i cenu energie ještě víc zvýší.

Nastoupí obchodníci s deštěm

Nenechte se však zviklat skepsí. Z hlediska základního výzkumu působí konstrukce zajímavě. Energie z dešťových kapek by mohla být časem příjemným doplňkem pro generování energie z přírodních jevů.

Když svítí slunce, dodá energii vaší domácnosti ze slunečních panelů, za deště zase dostanete elektřinu z kapek. To přece nezní špatně..

Konstruktéři zařízení tvrdí, že do pěti let budou mít hotový funkční prototyp takového zařízení.

Alespoň v dohledné době se každopádně nezdá reálné, že by v energetice začali působit obchodníci s deštěm. Zatím si v dešti můžete aspoň zazpívat s Genem Kellym.