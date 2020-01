Překvapivý svět v hlubinách: Na zemské jádro padá železný 'sníh'

VIDEO MAGAZÍN - Příroda autor: Radek Chlup

… dospěli k tomu geofyzici ze dvou univerzit. Vnitřní zemské jádro je podle nich pokryto vrstvou železného "sněhu".

Zmapovali jsme sluneční soustavu a zkoumáme vzdálené končiny vesmíru. O vnitřním složení planety, na které žijeme, toho však víme zoufale málo.

Po dlouhou dobu si například odborníci lámou hlavu se seismickými (zemětřesnými) vlnami, které se v hlubinách Země šíří. Když procházejí dolními vrstvami vnějšího jádra, tak záhadně zpomalují.

Vysvětlení tohoto jevu nabízí nový výzkum amerických a čínských geofyziků z Texaské univerzity v Austinu a S’čchuanské univerzity.

Sníh, na kterém si nezalyžujete

Výzkumníci dospěli k závěru, že na vnitřní jádro Země padá z roztaveného vnějšího jádra železný "sníh". Je to něco, co nevidíme, nemůžeme to zkoumat zblízka, ale můžeme předpokládat, že to tam skutečně je, tvrdí.

Vědci tím zdůvodňují rozdílnou rychlost přenosu seizmických vln na stranách jádra. Na východní polokouli je jejich rychlost větší než na západní polokouli.

Svádí to k myšlence, že vnější povrch vnitřního jádra je pokrytý nějakou hmotou a na západní straně je její vrstva silnější. Neshoduje se to ale s existujícími modely zemského jádra a vnitřní struktury Země.

Tým amerických a čínských vědců vytvořil fyzikální model, se kterým se pokusil vysvětlit zvláštnosti průchodu seismických vln přes zemské jádro.

Když autoři studie vymýšleli svůj model, přistupovali k němu tak, že vnitřní zemské jádro je skutečně pokryto vrstvou železného "sněhu", přesněji krystalů železa. Jsou to částice, které vznikají v tekutém vnějším jádru a padají na povrch pevného vnitřního jádra, kde vytvářejí vrstvu o tloušťce přesahující 300 kilometrů.

Vznik tohoto sněhu vědci porovnali s procesem, který se odehrává uvnitř magnetických komor, kde jednotlivé minerály v tekuté tavenině krystalizují a usazují se na dně komory v podobě kumulativní horniny.

Sovětský vědec to předpověděl

Jejich zjištění vlastně není až tak převratné. Již na začátku šedesátých let minulého století sovětský vědec Stalij Braginskij vyslovil tezi, že mezi vnitřním a vnějším jádrem existuje vrstva usazeniny. S ohledem na tehdejší poznatku o podmínkách tepla a tlaku v zemském jádru byl ale odmítnut.

Model nynější studie ovšem ukázal, že to možné je. Patnáct procent dolní části vnějšího jádra se skutečně může skládat z krystalů sloučenin železa.

Podle autorů studie může být tato nahromaděná vrstva příčinou odchylek pohybu seismických vln od tektonických předpovědí. Brzdila by seismické vlny – více na západní polokouli, kde je jí více než na východní polokouli.

"Kovové zemské jádro funguje podle zásady magmatické komory v kůře, kterou známe," sdělil jeden z výzkumníků Jung-Fu Lin.

Vědci se domnívají, že neobvyklá pozorování a vytvořený model zemského jádra s železnou pokrývkou umožní vyvodit závěry o složení jádra a spojit tuto informaci s podmínkami, které převládaly v dobách zrodu Země.