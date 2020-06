Telegraf, kterým Titanic volal o pomoc, bude vytažen z hlubin

Titanic, který v roce 1912 po srážce s ledovcem stáhl do ledového hrobu na dně Atlantiku víc než 1500 lidí, stále poutá pozornost. Nejnověji sporem o telegraf vynálezce Guglielma Marconiho

Telegraf jako artefakt

Soud v americkém státě Virginie v květnu vyslovil souhlas s pokusem rozříznout trup plavidla a vyprostit z něj přístroj, který ze zaoceánského parníku před 108 lety volal o pomoc. Požádala o něj společnost RMS Titanic, která je správcem vraku.

3D počítačová rekonstrukce místnosti s Marconiho telegrafem | zdroj: RMS Titanic

Firma chce pomocí robotického zařízení rozřezat část stropu v podpalubí a z telegrafní místnosti vyprostit Marconiho telegraf,

Soudkyně Rebecca Beach Smithová zvrátila dvacet let staré rozhodnutí federálního soudu, který vrak prohlásil za pietní místo a řezání do něj zakázal, stejně jako oddělování jakýchkoliv předmětů.

Ve svém rozhodnutí soudkyně napsala, že Marconiho bezdrátový přístroj je "historicky a kulturně významný artefakt, který by mohl být navždy ztracen, protože loď a její součásti se rozpadají".

O tom není pochyb. Titanic koroduje a rozpad urychlují bakterie, které doslova pojídají trup lodi. To potvrzuje i ředitel RMS Titanic Bretton Hunchak: "Je ironií, že největší degradace trupu nastává právě u telegrafní místnosti. Naší největší obavou je, že to, pro co se chceme potopit, může být brzy ztraceno navždy."

Marconi měl štěstí

Věc není definitivně rozhodnuta. Americký Národní úřad pro oceány a ovzduší (NOAA) podává proti rozsudku stížnost.

Společnost RMS Titanic nicméně připravuje operací zacílenou na telegrafní místnost v podpalubí, kde byl Marconiho přístroj umístěn. Pro tehdejší lodě byla bezdrátová komunikace pomocí Morseova kódu neocenitelnou možností komunikace.

"Kdyby neexistoval telegraf, žádné volání o pomoc by se ven nedostalo a nikdy bychom Titanic nenašli," říká o významu přístroje, který se firma chystá vyzvednout ředitel společnosti Bretton Hunchak.

Sám Guglielmo Marconi, jehož telegraf byl patentován v roce 1896, přitom mohl figurovat mezi oběťmi zkázy Titaniku. Americká elektrická společnost ho v dubnu 1912 pozvala na svou newyorskou konferenci a k plavbě přes Atlantik mu doporučila právě Titanic.

Marconi se však náhodou přes Atlantik vydal o dva dny dříve na palubě RMS Lusitania (lodi potopené za první světové války německou ponorkou).

Nebýt tehdejšího nečekaně rychlého vyřízení cestovních dokladů, mohli by dnes potápěči ve vraku Titaniku hledat nejen Marconiho telegraf, ale i Marconiho samotného. Řezat, neřezat?

Podmořská robotická sonda by se do útrob Titaniku, který leží na dně v hloubce čtyř kilometrů, mohla vydat v září. Zatím není jisté, zda bude nutné řezat do trupu lodi. Plánovači mise doufají, že sonda se do telegrafní místnosti dokáže protáhnout.

Společnost RMS Titanic má se zkoumáním Titaniku bohaté zkušenosti. V osmdesátých letech z vraku vyzvedla kolem pěti tisíc artefaktů – lodních dekorací, nádobí a dalších předmětů.

A nakonec se může podívat na video zachycující vrak před deseti lety. Natočila ho robotická ponorka Expedice Titanic.

