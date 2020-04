Až postavíme 'benzínky' ve vesmíru, budeme létat dál

VIDEO MAGAZÍN - Vesmír autor: Ladislav Loukota

Čerpat palivo ve vesmíru je nutné k tomu, aby se člověk dostal snáz a levněji dál od Země. Až to dokážeme, všechno se změní.

Tankování paliva ve vesmíru je jedním z nejdůležitějších úkolů, který budeme muset vyřešit při letech do vzdálenějších oblastí.

Levněji a radostněji

"Benzínka umístěná mimo Zemi by umožnila vesmírným lodím dopravit na Měsíc či Mars víc nákladu, a lety tak zlevnit," upozorňuje Robert Zubrin, uznávaný expert z americké NASA, v rozhovoru pro kanál What About It. Mohli bychom také stavět menší a levnější rakety.

Doktor Zubrin se v rozhovoru (viz video) nechal slyšet, že ke snazšímu létání do vesmíru stačí vlastně maličkost – čerpací stanice mimo Zemi.

Uznávaný vizionář vesmírných letů upozornil, že zákony gravitační mechaniky sice dovolují vypustit sondu ze Země na únikovou dráhu pryč od Slunce tak, aby se plavidlo "pohybovalo stále kupředu" po miliony let. Nesmí však příliš měnit dráhu, rychlost nebo dělat mnoho složitých manévrů.

Zubrin už v devadesátých letech navrhl postavit 'benzínku' na Marsu. Pilotovaná mise by podle jeho představy na rudou planetu vyslala továrnu schopnou z marsovské atmosféry vytvořit směs paliva na bázi metanu a kyslíku.

Palivo bychom mohli vyrábět i na Měsíci, z lunárního povrchu lze extrahovat vodu a kyslík. Lodě by pak nemusely s sebou vozit palivo pro návrat. Tím by se mohl sedminásobně zvýšit náklad pro případnou lunární kolonii.

Sedminásobný rozdíl je podobný, jako když vezmete osobní vůz a vedle něj postavíte autobus pro 35 cestujících.

Marsovská palivová stanice by byla převratnou věcí. V případě Marsu by násobení místním palivem bylo ještě významnější. Namísto sedminásobku by podle Zubrina umožnila zvýšit užitný náklad osmnáctinásobně. To už je rozdíl mezi osobním vozem a dvěma vlakovými vagony.

Kdy 'benzínky' postavíme?

Možnost vyrábět v kosmu palivo a tankovat ho do lodí je tedy pro lety dál od Země zásadní. K tomu, abychom získali palivo na Marsu nebo Měsíci přitom postačí znalost chemie ze základní školy.

Zubrin samozřejmě není sám, kdo o významu kosmických čerpacích stanic mluví. Plánovači vesmírných letů už od sedmdesátých let chtějí postavit takové stanice na oběžné dráze Země, dlouho je však nikdo nevyslyšel.

Ledy se ale hnuly. Vědci na těchto projektech pracují, stejně jako na projektech, jak získat palivo ze zdrojů Měsíce či Marsu. Snad se tedy vesmírných 'benzínek' dožijeme.