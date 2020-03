Úchvatná videa z vesmíru ukazují Zemi, jak ji neznáte

MAGAZÍN - Vesmír autor: bic

Videa z kamer na vesmírných lodích a sondách nabízejí pohledy na Zemi, které zůstávají většině pozemšťanů utajeny. Vybrali jsme ty nejpozoruhodnější.

Planeta, na které žijeme, je úžasná, ve vesmíru ojedinělá. Z tisíců dosud objevených exoplanet žádná není podobná Zemi.

Vesmírné lety nám umožňují vychutnat si pohled na modrou planetu, která září ve tmě jako tyrkysová koule. Astronauti hledící na Zemi popisují intenzivní emoce, když ji vidí na vlastní oči. Cítí úžas a hluboké porozumění toho, že tento svět všichni obýváme společně.

Když se díváme na videa sestavená ze záběrů pořízených z oběžné dráhy nebo vzdálenějšího vesmíru, patrně se nedokážeme vcítit do toho, co zažívá člověk, který hledí na Zemi z dálky. Přesto je v pohledu na naši planetu z této perspektivy něco úžasně uklidňujícího a vyrovnaného.

Zářící Země

První video je sestaveno ze záběrů noční Země pořízených z kamery, která je umístěná na Mezinárodní vesmírné stanici. Stanice obíhá planetu ve výšce 408 kilometrů. Můžete z ní spatřit zářící světla měst či blesky, které se klikatí mezi bouřkovými mračny nad mořem.

Zelený oblouk nad obzorem podobný křehké skořápce je světelná záře atmosféry vytvořená atomy a molekulami v horní atmosféře. Ty jsou vybuzené tím, že Slunce uvolňuje přebytečnou energii ve formě světla.

Vycházející Země

Už jste někdy spatřili vycházet Zemi? Ze zemského povrchu můžete pozorovat, jak vychází mnoho nebeských těles. Východ Sluce můžete pozorovat každé ráno, pokud vám to dovolí počasí. Sledovat můžete i východ Měsíce – a když víte, kam se podívat, tak i Venuše nebo Marsu.

Na Měsíci se ale můžete stát svědky něčeho, co z naší planety neuvidíte – východu Země. Zaznamenal ho japonský satelit Selene. Zážitek umocňuje křišťálově čistý obraz, protože Měsíc nemá atmosféru.

... A do třetice něco od Pink Floyd

Měli snad tento obraz na mysli Pink Floyd, když natáčeli své nejslavnější album The Dark Side of the Moon? Pohled na odvrácenou stranu Měsíce v sérii fotografií, pořídila kamera na palubě satelitu NASA Deep Space Climate Observatory vzdálené od Země 1,6 milionu kilometrů.

Tuto stranu Měsíce ze Země nespatříte. A to z jednoduchého důvodu: Měsíc rotuje kolem naší planety synchronně, takže je k ní natočen vždy ze stejné strany.

Od Země odvrácená strana se liší od té, kterou známe. Chybí tam tmavé čedičové vulkanické pláně, které se vyskytují na straně nám bližší i krátery. Je to z toho důvodu, že kůra na odvrácené straně je tenčí, a to umožnilo magmatu prorazit na povrch a rozlít se po kráterech.