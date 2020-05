Meteor explodoval nad zemí. Zachytila to videa

zdroj: YouTube

"Podle našich předběžných hodnocení zbytky meteoru dopadly do (Černého) moře, řekl astronom Ozan Ünsalan z Ege univerzity.

Příčinou výbuchu byl vzduch, který pronikl do spár vesmírné horniny a roztrhl ji.

Ünsalan poznamenal, že exploze patrně uvolnila obrovské množství energie. Nejsilnější výbuch v posledních desetiletích vyvolal před sedmi lety na jihozápadě Ruska Čeljabinský meteor. Energie třesku tehdy podle měření americké vesmírné agentury NASA měla sílu 440 kilotun TNT. To je více než dvacetinásobek atomové bomby svržené na Hirošimu.

Země je vlastně nepřetržitě bombardována vesmírným kamením. Astronomové odhadují, že den, co den vstupují do zemské atmosféry miliony meteorů. Většina z nich však není větší než zrnko písku a v ovzduší shoří, aniž bychom to zaznamenali.