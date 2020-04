Nejslavnější kyborgové, kteří prošlapali cestu těm dalším

VIDEO MAGAZÍN - Technologie autor: Ladislav Loukota

Moderní technika z nás dokáže udělat kyborgy. Má to smysl třeba tehdy, když nás dokáže rozhýbat, anebo nám vrátí ztracené smysly či duševní schopnosti.

Mozkové a jiné implantáty zaznamenaly v posledních letech neskutečný pokrok. Předznamenaly revoluční změny v medicíně.

Přehled čtyř nejslavnějších existujících kyborgů, kteří prošlapali cestu těm dalším, vám ukáže, jak dlouho se k pokroku v implantátech schylovalo a k čemu tyto chytré věcičky mohou sloužit.

Neil Harbisson, chlapík s anténou

Téma "kyborgů" se v Česku zmiňovalo před dvěma roky, když Prahu navštívil umělec Neil Harbisson. Muž s anténkou na hlavě, díky níž "slyší barvy", je sice občas označován jako "první kyborg na světě", ale více než o čemkoliv jiném to svědčí o jeho dobrém marketingu.

Implantát pomáhá Harbissonovi s jeho barvoslepostí tím, že interpretuje barvy do různých vibrací. To je svým způsobem užitečné, avšak je to ještě vzdáleno praktičtějším či propracovanějším aplikacím.

Kevin Warwick, kapitán kyborg

Říká se mu "Kapitán kyborg". Tento profesor na univerzitě v Readingu experimentuje s implantáty již od roku 1998. Mimo jiné si nechal do paže zavést mikročip, který mu dovoluje na dálku zapínat světlo či topení.

Pozoruhodný je i další čip, který nechal zavést své manželce – díky tomu propojil své a její ruce. Když tedy manželku někdo chytí za ruku, stejný pocit se objeví i u něj.

Jesse Sullivan, první bionický člověk

Psal se květen 2001, když elektrikáře Jesseho Sullivana zasáhl elektrický proud a lékaři mu museli amputovat obě ruce. S takovým zraněním se život stává složitějším.

Jesse ale dostal nabídku zúčastnit se výzkumu Rehabilitačního institutu v Chicagu. V experimentu mu přimontovali na trup robotické paže, které může ovládat zbylými svaly v pahýlech.

Na svou dobu ohromná věc. Dnes se ale už vyvíjí neurální spojení mezi mozkem a počítačem. A takové robotické ruce, jaké má Jesse, jsou poměrně běžné i v Česku.

Cameron Clapp, bionický atlet

Do značné míry podobný příběh spojuje Sullivana i s mladíkem z Kalifornie, který přišel o obě nohy poté, co po večeru plném alkoholu usnul na železničních kolejích.

Clapp dostal nový typ umělých nohou. Z vozíčku se díky nim dostal už pět měsíců po nehodě. A postupně dostával stále pokročilejší bionické implantáty

Dnes je Clapp věhlasným atletem mezi podobně postiženými paralympioniky. Kromě toho se angažuje v oblasti bionických náhrad i péče o válečné veterány.

Tisíce či miliony bezejmenných...

Hlavní tváře skutečných kyborgů by ale neměly vyvolávat zdání, že jenom lidé bez nohou nebo rukou patří do této skupiny.

Stále častější oblastí výzkumu jsou mozkové stimulátory, které by pomocí posílení mozkové aktivity mohly pomoct lidem s Parkinsonem, ale i obětem depresí a jiných potíží.

Mozkový stimulátor využívá slabé elektrické energie – a nikoliv omylem se mu říká "kardiostimulátor pro hlavu". Jsou tedy až tři miliony lidí s klasickým kardiostimulátorem na světě také "kyborgy"?