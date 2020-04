Růžový superměsíc ŽIVĚ a právě teď!

VIDEO MAGAZÍN - Vesmír autor: ave

Můžete ho vidět na obloze, pokud máte dobrý výhled a přeje vám počasí. Anebo tady ve streamovaném videu. Přenos už začal.

Cítíte se koronavirovým režimem zavřeni v kleci? Pak se zkuste rozptýlit zajímavým úkazem, který v noci na středu nabízí obloha – superměsíc. A k tomu "růžový".

Nastane úplněk. A nebude ledajaký, protože Měsíc je v perigeu. To znamená, že na své eliptické dráze bude nejblíž Zemi. Proto tedy superměsíc.

Měsíc tak bude o sedm procent větší a o patnáct procent jasnější než při běžném úplňku.

Astronomové jeho vzdálenost propočetli na 357 035 kilometrů. (Pro úplnost – opakem perigea je apogeum, kdy je Měsíc nejdál od naší planety a to 405 000 kilometrů.)

A proč růžový Měsíc? Tento název je spojován s dubnovými úplňky. Vznikl v Severní Americe, kdy v té době růžově kvetla polštářovitě rostoucí trvalka – plaménka šídlovitá.

Na růžovou barvu se však příliš netěšte. Měsíc začne stoupat na oblohu s oranžovým odstínem a postupně bude žloutnout. Růžový nádech může získat jen tehdy, když se vám v očích prolne s růžovými květy stromu.

A pokud by se vám to podařilo, doporučuji pustit si pro maximální zážitek The Dark Side of the Moon od Pink Floyd.