Tajemství vzkazu na ikonickém obrazu odhaleno

23. 2. 2021 – 19:02 | Technologie | Nedd.cz

Infračervená technologie objasnila původ nápisu na světoznámém díle, které inspirovalo hororovou sérii Vřískot nebo emoji.

Malá a téměř nezřetelná věta vepsaná do jednoho z nejznámějších malířských děl všech dob – do obrazu Edvarda Muncha „Výkřik“ – byla déle než sto let předmětem neutuchajících dohadů v uměleckém světě.

Slova „mohl namalovat pouze blázen“ jsou napsána tužkou v levém horním rohu obrazu.

Nápis „mohl namalovat pouze blázen“ na Munchově obraze. | zdroj: Profimedia.cz

Věta byla poprvé zaznamenána v roce 1904. Odborníci si dosud nebyli jisti, kdo je autorem nápisu. Jedni tvrdili, že to je sám Munch, o němž bylo známo, že během svého života trpěl duševní poruchou. Ale třeba norská kunsthistorička Gerd Wollová prosazovala názor, že to je vandalská reakci někoho, komu se obraz nelíbil.

Letos podrobili restaurátoři Munchova muzea v Oslo obraz detailní analýze pomocí infračervených snímků. A z ní vyplynulo, že vzkaz napsal sám autor obrazu, norský malíř Munch

Výjev, který inspiroval

Na obraze z roku 1893 je vyděšená postava s rukama pevně přitisknutýma k hlavě pod žlutooranžovými vlnitými liniemi, které znázorňují oblohu. Výjev se stal světoznámým vyjádřením lidské úzkosti. Inspiroval mimo jiné filmovou hororovou sérii Vřískot z devadesátých let let či současné emoji.

Restaurátoři před plánovanou výstavou nejprve pořídili infračervené fotografie a potom vzkaz porovnali s rukopisem v Munchových denících a korespondenci.

Výsledek shrnula kurátorka muzea Mai Brittová Gulengová: „Nápis je bezpochyby Munchův. Rukopis sám, stejně jako události z roku 1895, kdy Munch poprvé svůj obraz vystavil v Norsku, to vše ukazuje jedním směrem.“

V době svého vzniku vzbudilo dílo kritické reakce, které Muncha, jak píše ve svých denících, nesmírně zraňovaly. Patrně poté dodal na plátno zmíněný vzkaz. Malířův otec a sestra trpěli návaly depresí a Munch sám byl v roce 1908 hospitalizován po nervovém zhroucení.

Magnet pro zloděje

Dvě verze Munchova Výkřiku jsou olejomalby, další dvě jsou pastely. V posledních letech se veřejně vystavené verze staly opakovaně obětí krádeže.

V roce 1994 byl ukraden obraz Výkřik z Národní galerie v Oslu, ještě téhož roku byl ale nalezen a znovu se tam vrátil. O deset let později si maskovaní ozbrojení lupiči odnesli za bílého dne jednu z verzí Výkřiku visící v Munchově muzeu. Také tu však později policie našla a v roce 2008 mohl být obraz opět vystaven.