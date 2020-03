Vědci sestavili recept na 'superbubliny'. Vyzkoušejte ho!

VIDEO MAGAZÍN - Technologie autor: Ladislav Loukota

Věda nám může poskytnout užitečné objevy pro každodenní zábavu. Důkazem je recept univerzitních expertů na dokonalé bubliny, který potěší každého milovníka bublifuků.

Bublifuk patří mezi oblíbenou (nejen) dětskou zábavu. Ve stresujících časech koronaviru může poskytnout duševní relaxaci. A nemusíte ani chodit ven, bubliny můžete foukat z okna.

Víc než jen bubliny

To, co vede k maximalizaci velikosti bublin, se stalo předmětem vědeckého zkoumání. Pustil se do něj tým fyziků a chemiků americké Emoryho univerzity v americké Atlantě.

Na první pohled žertovná studie zřejmě odhalila recept na co největší a co nejstabilnější bubliny.

Není to tak triviální, jak se může na jevit. Kvalita bublina je spojena s dynamikou kapalin v plynech. Výzkumníci se tak zabývali třeba tím, jaká tloušťka stěn bublin je optimální pro atmosférické podmínky? A jaké složení kapaliny k nim vede?

Tým vedený Justinem Burtonem vytvářel různé směsi bublin a měřil, za jaký čas bubliny prasknou. V průběhu jednoho roku (!) zdokonalil směs a recept, který si můžete přečíst níže. Podstatnější je, že kromě vody a mýdla obsahovaly nejdéle přežívající bubliny také příměs v podobě polymerů.

Tyto dlouhé řetězce opakujících se molekul zajistily větší stabilitu stěn bublin v turbulentním prostředí. Ale i polymery mají různé kvality. Zdaleka nejlepší tak byly polymery o různé délce nacházející se v mírně zánovních lubrikantech, kde polymery začínají degradovat.

Různá délka zajišťuje vyšší robustnost stěn, protože jednotlivé polymery se do sebe lépe zapletou. To je zcela nové materiálové zjištění práce, které jednou může najít uplatnění i daleko za hranicemi bublin.

A teď slíbený recept

… na ideální směs bublin podle týmu z Atlanty (viz video):

Potřebujete 1 litr vody, 50 mililitrů saponátu na nádobí, 2 až 3 gramy práškové guarové gumy (přírodní zahušťovadlo - i do potravin), 50 mililitrů technického isopropanolu (nebo technického lihu) a 2 gramy prášku do pečiva.

Jakmile budete mít ingredience pro jednu dávku, smíchejte důkladně suchou guarovou gumu s isopropanolem – tak, abyste získali suspenzi bez hrudek. Poté za stálého míchání dolijte vodu a jemně míchejte alespoň dalších deset minut. Potom směs nechte odstát a po několika minutách promíchejte. Tím se guarová guma stihne nasáknout.

Celá směs by měla začít mírně zhoustnout. Po několika minutách přidejte prášek do pečiva a nakonec saponát a jemně promíchejte, aniž byste směs napěnili.

Pak už namočte oko nebo síťku z přírodní tkaniny do připravené bublifukové směsi a jemným máváním anebo foukáním vytvoříte obří bubliny.

Voilà, zábava je jistá.