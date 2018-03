Vědci vyvíjejí metodu lidské hibernace. Pomoct může zraněným i astronautům

- Technologie autor: Ladislav Loukota

Nebylo by skvělé, kdyby bylo možné zpomalit tělesné pochody zraněné osoby a dát tak záchranářům více času na její stabilizaci? Právě tak uvažuje americká vojenská výzkumná instituce DARPA, která zahájila předběžný vývoj metody, kterou by bylo možné podobnou vizi převést do reality.