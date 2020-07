Animace ukazuje brutální srážku Země s cizí planetou

25. 7. 2020 - 9:56 | autor: Pavel Jégl

Nenechte se mýlit, to není umělecké dílo, ale simulace srážky planet. | zdroj: Jacob Kegerreis/Durham University

Série unikátních animací, vytvořená pomocí superpočítače, ukazuje, co by se stalo při srážce Země s jinou planetou.

Výzkum astrofyziků z Durhamské univerzity v Anglii může objasnit, jak se planety vyvíjely v počátcích sluneční soustavy. Tehdy jejich dráhy nebyly tak ustálené jako v současnosti.

Mnohé planety, včetně Země, se proto srážely.

Pokaždé jiná kolize

Vědci z Durhamské univerzity pomocí 3D superpočítače COSMA zkoumali v uplynulých měsících zejména vliv srážky na atmosféru planety. Simulovali stovky různých typů kolizí lišících se rychlostí a úhlem dopadu.

Jeden z výzkumníků, Steve Spaleta, se svými spolupracovníky vybral ty nejzajímavější, doprovodil je epickou hudbou a vyvěsil na YouTube.

zdroj: YouTube

"Víme, že planetární srážky mohou mít dramatický dopad na atmosféru, ale toto je poprvé, kdy jsme byli schopni v tak široké škále, a tak podrobně je studovat," napsal ke studii jeden z výzkumníků, Jacob Kegerreis v Astrofyzikálním magazínu.

Měsíc zrozený z havárie

Jednu z planetárních "havárií" popisuje teorie Velkého impaktu (The Giant Impact Formation, nebo Big Splash). Mladá Země se při ní před 4,510 až 4,425 miliardami let střetla s protoplanetou Theiou o velikosti Marsu. Z materiálu vyvrženého na oběžnou dráhu pak vznikl Měsíc.

Theia (menší) naráží do protoZemě. Pro pamětníky připomínáme, že to bylo podle různých teorií před 4,510 až 4,425 miliardami let. | zdroj: Henry Seldon/Wikipedia Commons

Nové simulace mohou astrofyzikům pomoci vyhodnotit hypotézy o takových srážkách v rané fázi sluneční soustavy.

Vyplývá z nich, že přímý zásah velkého tělesa vede k úplnému zničení atmosféry a části pláště. Z toho se dá usuzovat, že Země tento typ srážky s Theiou neměla, protože ztratila "pouze" deset až padesát procent své atmosféry.

"Navzdory pozoruhodně rozdílným důsledkům, které jsou způsobeny z různými úhly dopadu a rychlostí těles, jsme nalezli jednoduchý způsob, jak předpovědět, o kolik atmosféry se srážkou může planeta přijít," píše ve zprávě k výzkumu astrofyzik Kegerreis.

Dráhy planet jsou v současnosti ustálené. Této situace se proto v dohledné době nemusíme obávat. | zdroj: Profimedia.cz

Studie je podrobně popsána v Astrofyzikálním žurnálu.