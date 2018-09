Blíží se 3D tisk kovu, součástky zlevní až padesátinásobně

- Technologie autor: Ladislav Loukota

3D tisk má obvykle pověst oboru, v němž je nejčastějším materiálem plast. Producent tiskáren Hewlett Packard to však hodlá změnit svou novou průmyslovou tiskárnou operující s kovem. Masová produkce součástek bude zajímat především výrobce automobilů - slibuje totiž přijít s komplexními kovovými díly. Jejich velkovýroba navíc bude až padesátkrát levnější než dnes.

Kov namísto plastu

Hewlett Packard se chlubí tím, že jeho technologie HP Metal Jet bude spojovat ocelový prášek pojícím materiálem do předmětů až o rozměrech 430 x 320 x 200 mm. Jakmile bude dočasně spojená součástka vytisknuta, zamíří do pece, která jednotlivé dílky spojí do monolitického kusu oceli - a zároveň s tím odstraní i pojící hmotu. Výsledkem mají být komplikované součástky, které bude možné produkovat levněji a rychleji než doposud.

"Jsme uprostřed digitální průmyslové revoluce, která transformuje výrobní průmysl v hodnotě 12 bilionů dolarů. Společnost HP pomohla tuto transformaci vést díky průkopnické 3D výrobě plastových dílů a nyní naši snahu zintenzivníme," řekl k odhalení kovových tiskáren prezident společnosti Dion Weisler. V rámci pilotních programů již nyní tiskárny vytvářejí chirurgické nástroje a některé komponenty automobilů značky VW a Wilo.

Idea 3D tisku oceli není zase tak novátorská myšlenka, na stejném principu operuje společnost Desktop Metal. Hewlett Packard však díky silnější pozici na trhu disponuje možností dostat své tiskárny k podstatně širší množině zájemců.

Pokud první roky prokážou životaschopnost vyprodukovaných součástek a zároveň ukáží, že tiskárny snižují celkovou cenu výroby, do několika let od jejich uvedení by se mohly stát běžnou součástí provozu. S první širší aplikací technologie kovových tiskáren HP se počítá v letech 2020 a 2021 - na další soudy tedy přijde čas až po tomto termínu.

Kde je ta revoluce

Čtenář, který o 3D tisku čas od času slyší zprávy z médií, nyní možná skepticky zpozorní a zeptá se, proč 3D tiskárny nemáme ještě všichni doma. Faktem je, že když byly 3D tiskárny po roce 2010 poprvé představovány široké veřejnosti, často ve spojení s tím, že "brzy" budeme mít doma podobná udělátka všichni a budeme si na nich jako ve Star Treku tisknout předměty denní potřeby od talířů po smetáky.

Realita je však za podobnými nápady stále o pár kroků pozadu. 3D tisk je tak krom firem především zájmem technologických nadšenců. Stávající tiskárny jsou stále relativně pomalé, vyžadují vyšší údržbu i doplňování materiálu a ani návrh součástek (a jejich případné sestavování, pokud jsou z více materiálů) není zrovna peříčko. Teoreticky si můžete 3D tiskárny poradit domů již nyní. Při srovnání vložených peněz a času ale přesto stále vyjde levněji koupit běžné předměty raději v obchodě.

Spíše než běžné spotřebitelné tak může 3D tisk v nejbližší dekádě zaujmout právě průmysl - právě pro ten bude možnost levnější masové produkce součástek znít nejlákavěji. Personalizované 3D tiskárny pro běžné spotřebitele se snad jednou stanou skutečností, bude to však ještě vyžadovat čas a postupné snižování ceny i zvyšování výkonu. A po tom zkrátka dnes ještě není dostatečná poptávka.

Neznamená to však, že zajímavé produkty neexistují - nakonec skutečnost, že jednou z nejvýznamnějších firem na poli 3D tisku je zrovna česká společnost Prusa3D, ilustruje olbřímí změny, které sebou éra 3D tisku již přinesla.

Hewlett Packard naznačuje, že revoluce v 3D tisku skutečně nastává - jenom prozatím ne zrovna taková, jakou si někteří před pěti lety představovali.