Černá díra rozzářila jádro naší galaxie

Černé díry nemají ve sci-fi dobrou pověst, ohrožují hvězdná plavidla nebo celé civilizace. Realita však není tak černobílá.

Ne nadarmo se gravitačním singularitám přezdívá "motory vesmíru". Právě jejich tendence být ve středu viditelné hmoty je jádrem toho, jak fungují galaxie, včetně té naší. I v galaxiích však černé díry dovedou poničit, co samy vytvořily.

Nedávné nečekané rozzáření supermasivní černé díry Sagittarius A* v jádru Mléčné dráhy nám může naznačit, jak se to děje.

Za pozorováním záblesku černé díry Sagittarius A* stojí tým astronoma Tuana Do z University of California v Los Angeles. Tomu se podařilo na havajském teleskopu WM Keck Observatory v infračerveném spektru detekovat, jak se Sagittarius A* rozzářil na 75násobek běžných hodnot.

Záblesk trval po dvě hodiny 13. května. Poté se Sagittarius A* zase vrátil na původní hodnoty.

Přesto je to v této části spektra vůbec "nejzářivější" hodnota, v jaké lidstvo Sagittarius A* pozorovalo. Intenzita záblesku je dvojnásobná oproti jiným pozorovaným "říhnutím" černé díry v minulosti. Pro dosud relativně nudný střed naší galaxie to tedy je – dá se říct – povyražení.

Doův tým si dokonce původně myslel, že se jim do objektivu vetřela hvězda S0-2. Teprve další ověřování dat ukázalo, že záření vychází z koordinátů galaktického jádra samotného.

Co však přinutí pověstně černou díru se takto rozzářit?

Here's a timelapse of images over 2.5 hr from May from @keckobservatory of the supermassive black hole Sgr A*. The black hole is always variable, but this was the brightest we've seen in the infrared so far. It was probably even brighter before we started observing that night! pic.twitter.com/MwXioZ7twV