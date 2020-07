Cesta kočky do vaší postele vedla přes pravěkou jeskyni

26. 7. 2020 - 12:37 | autor: Ladislav Loukota

Nález kosterních ostatků v polské jeskyni přidává další kapitolu do pozoruhodného evolučního příběhu kočky domácí a jejího vztahu ke člověku.

Dějiny domestikace koček bude patrně nutné v brzké době přepisovat. Důvodem je nový objev archeologů, kteří nalezli předky koček domácích tisíce kilometrů od jejich předpokládaného rodiště – uvnitř jeskyní na území dnešního Polska z doby před šesti tisíci lety.

Nový objev z dějin koček oznámil tým Magdaleny Krajcarové z Univerzity Mikoláše Koperníka v Toruni. Její práce vložila další díly do mozaiky šíření koček po naší planetě.

Kočka a člověk

Zatímco u psů jsou naše poznatky o jejich domestikaci téměř kompletní, domestikace koček je dosud zahalena mnohými tajemstvími. Nejspíš i proto, že kočky dodnes příliš domestikovaně vlastně nepůsobí.

Ze starších genetických studií víme, že mají původ v dnešním Iráku, v oblasti nazývané Úrodným půlměsícem, kde vznikaly první lidské civilizace. Zatímco psi byli využívání k lovu v epoše lovců a sběračů, čas koček nastal až se zemědělstvím během neolitické revoluce.

Trvalá sídliště a přemíra obilovin lákala k lidským osadám škůdce, nejčastěji drobné hlodavce. A to byli shodou okolností živočichové, s nimiž si kočky jako "aktivní obrana" zásob potravin věděly rady. A tak k sobě lidé a kočky před osmi tisíci lety našli cestu.

Tizián by patrně oněměl úžasem, kdyby viděl zrzavého kocoura v klíně své Venuše z Urbina. | zdroj: Profimedia.cz

Z dalších výzkumů tušíme, že pozdější kroky koček směřovaly přes Egypt do Evropy. Víme také, že kočky s lidmi nesdílely jen sídliště, ale i paluby lodí a na nich se pak dopravily do přilehlých ostrovů, do Nového světa, a nakonec do zbytku planety.

Mezi kočkami, které lovily hlodavce u osad před osmi tisíciletími, a kočkami domácími, které známe dnes, je nicméně rozdíl. Kočky se šířily světem ve dvou vlnách – a kočka domácí až v té druhé.

Nečekaný objev

V zápletce kočičího dobytí světa se stále nachází mnoho tmavých míst. Teď ale jedno objasnil zmíněný tým profesorky Krajcarové, jehož poznatky ukazují, že šíření koček z oblasti Úrodného půlměsíce před sedmi tisíc lety byla zřejmě rychlejší, než jsme dosud tušili.

Výzkumníci odhalili kosterní ostatky šesti koček původem z Blízkého východu v sídlištích na území dnešního Polska. Celkem byly nalezeny ve čtyřech jeskyních nacházejících se u osad prvních farmářů z doby před šesti tisíci lety. To je o tisíce let dříve, než se předpokládal jejich výskyt v regionu.

"Byl to pro nás velmi nečekaný objev," řekla Krajcarzová magazínu National Geographic.

Kočka divoká evropská (Felis silvestris silvestris). | zdroj: Profimedia.cz

Jak se tam ale kočky, mnohem méně domestikované, než dnešní, dostaly? Patrně samy následovaly lidské osadníky z Blízkého východu, protože se dovtípily, že s nimi jde také jejich zdroj obživy.

Tehdejší kočky nicméně ještě nežily v domácnostech lidí, ale poblíž lidských osad. Vědci to zjistili rozborem kočičích ostatků, které obsahovaly jen malé množství dusíku oproti tomu, kolik jich obsahovaly kosterní pozůstatky pravěkých zemědělců.

Kočky, které se šířily během starší první vlny expanze, tak byly mnohem méně domestikované, než kočky z vlny druhé. Avšak mohla to být právě první vlna šíření koček po světě v éře kamenné a bronzové, která otevřela cestu jejích kočičím následovníkům.

Studie byla publikována v žurnálu PNAS.

A nakonec video s několika úsměvnějšími pohledy na kočky domestikované.

zdroj: YouTube