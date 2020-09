Chytrý glóbus najde místo, kde byste žili před miliony let

6. 9. 2020 – 17:59 | autor: ave

Víte snad, kde se na Zemi před stovkami milionů let nacházelo město, ve kterém bydlíte? Ukáže vám to interaktivní glóbus, který podává svědectví o tom, jak dramaticky se naše planeta změnila.

Země se svými uspořádanými kontinenty vypadá klidně, nehybně. Poměřováno lidským životem, zůstávají pevniny i oceány pevně na svých místech. Poměřováno historií planety, jsou však v neustálém pohybu.

Zemské masy, kdysi spojené v superkontinentech, během 4,5 miliardy let života planety driftovaly, praskaly, vzdalovaly se a zase přibližovaly, narážely do sebe a spojovaly se.

Do tohoto vývoje vám dává nahlédnout kalifornský paleontolog Ian Webster. Sestavil pozoruhodný interaktivní glóbus Ancient Earth Globe. Ukáže vám, kde se město, ve kterém žijete, nacházelo v jednotlivých epochách až do doby před 600 miliony let. Najdete ho na webu Dinosaur Pictures and Facts.

Na souši, v oceánu i pod ledem

Z ukázek v galerii je patrné, jak místa, kde dnes leží česká a moravská města, cestovala spolu s tektonickou deskou. Nebyla vždy na souši, ale i pod hladinou oceánu, anebo hluboko v ledovci.

Když na webu Dinosaurus Pictures and Facts otevřete mapu, objeví se výchozí epocha před 240 miliony let – období středního triasu, kdy se na Zemi rozkládala Pangea, poslední superkontinent. Z této doby si můžete historii převíjet oběma směry – hlouběji do minulosti, anebo blíž k současnosti.

Postup je jednoduchý. Vlevo nahoře zadáte město. V jedné ze dvou lišt – What did Earth look like xxx milion years ago? (nahoře uprostřed), anebo v Jump to... (vpravo nahoře) zvolíte letopočet či období, do kterého chcete nahlédnout. Vlevo dole se vám potom objeví jeho popis a na mapě červená tečka označující hledané město.

Modelem Země můžete otáčet (levým tlačítkem a pohybem myši), přibližovat a oddalovat ho (kolečkem myši).

Zajímavým prvkem jsou hranice současných států, které usnadňují orientaci. S jejich pomocí můžete sledovat, jak od rozpadu Pangey po planetě cestovaly.

Budete žasnout

Ian Webster vycházel při sestavování glóbu z paleogeografické mapy vyvinuté v projektu Paleomaps a z open-source úložiště geovědních dat GPlates.

"Žasl jsem, když jsem zjistil, že geologové mají dostatek dat na to, aby zjistili, kde byla současná místa před stamiliony let. Tak jsem si řekl, že bych mohl přivést k úžasu i všechny ostatní," poznamenal k nápadu na interaktivní historický glóbus paleontolog. Patří se mu za něj poděkovat.