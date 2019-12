Čipy v páteři mohou rozchodit i ochrnuté

VIDEO MAGAZÍN - Technologie autor: Ladislav Loukota

Zní to jako sci-fi, ale vědci už pracují na čipech, které přetlumočí mozkovou aktivitu pro pohyb do signálu v páteři.

Úraz páteře často pacienta upoutá do konce života na lůžko. Ačkoliv neurověda udělala za posledních 20 let obrovský skok a nemobilní lidé mohou ovládat kurzor myši myšlenkami, oprava poškozené páteře je stále pro většinu z nich nedosažitelná.

Ochrnutí přitom nese řadu problémů i mimo nepohyblivost – paraplegici například dřív umírají na nemoci srdce.

Průlom ve vývoji čipů, které by jim mohly ovšem pomoct chodit, nyní oznámil multioborový tým Viviany Mushahwarové z Albertské univerzity v Kanadě zabývající se rolí elektrických signálů v nervových sítích. Podařilo se jim vytvořit mapu toho, které nervy v páteři aktivují pohyb v bocích, koleni, lýtku a prstech u nohou.

Ve vývoji je již vnitropáteřní čip, který by mohl využít mapy kontaktů jako telefonní seznam pro pomoc v aktivaci pohybových částí, anebo by mohl podpořit regeneraci nervových spojů.

Není to snadný úkol, nestačí náhodně vysílat elektrické signály do těla, je třeba přetlumočit mozkovou aktivitu pro pohyb do signálu v páteři. Jinak by pacient nemohl pohyb ovládat přirozeně hlavou, ale skrz počítač.

V Albertě plánují další testy nervové mapy na modelových zvířatech. Pokud vše dopadne dobře, budou se testovat implantáty vracejícího živočichům možnost chodit. Teprve poté, by se začalo s testy implantátů u lidí.

Není to přitom jediný výzkum, jehož cílem je pomoci lidem s poškozením páteře.

Výzkumníci z kliniky Mayo, Kalifornské univerzity a Louisvillské univerzity loni představili podobný implantovaný čip, který postavil na nohy několik pacientů po zranění páteře.

Nejlépe to bylo vidět na příkladu pacienta známého jenom jako Kelly. Tento muž se po letech, která strávil upoután na lůžku, opět začal učit chodit.

Čip z kliniky Mayo však jen zesiloval elektrické signály předávané mezi nervovými buňkami – nevytvářel vlastní signály, ani nepodporoval hojení přerušených nervových spojů.

Doufejme však, že brzy nastane průlom nejen v klinických testech, ale že se co nejdříve objeví aplikace metody, která pomůže ochrnutým pacientům po celém světě.

Studie byla publikována v žurnále Scientific Reports.