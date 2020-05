Důvtipná animace ukazuje, co se děje v raketách po startu

Pozoruhodné video odhaluje, co byste viděli, kdyby byly rakety průhledné. Můžete v něm spatřit to, co vám dosud zůstávalo skryto.

Dopřejte si chvíli poučné relaxace s novým dílem animátora, který tvoří pod značkou Hazegrayart. Z devítiminutového videa je patrné, jak jednotlivé díly raket po startu spotřebovávají palivo a jak se v závislosti na spotřebě oddělují jejich stupně. Doprovází ho autentické zvuky z kabiny, slyšíte motory i záznam komunikace posádky s řídícím centrem letu. Animace porovnává čtyři rakety (zleva): - Saturn V, těžkotonážní typ rakety používaný americkou vesmírnou agenturou NASA v letech 1967 až 1973, - raketoplán (Space Shuttle), který provozovala NASA v letech 1980 až 2011, - Falcon Heavy americké společnosti SpaceX, nyní nejsilnější používanou raketu, - raketový systém SLS agentury NASA, vyvíjený od roku 2011. Každé palivo je vyznačeno jinou barvou. Červeně je znázorněn raketový petrolej (RP1), oranžově kapalný vodík (LH2), který slouží nejen jako raketové palivo, ale také chladí trysky. Modrý je v animaci kapalný kyslík (LOX), který se používá jako okysličovadlo kapalného vodíku Falcon Heavy, Saturn V a SpaceX používají v první fázi do určité nadmořské výšky raketový petrolej (kerosin). Hořící fosilní palivo vytváří obrovské množství oxidu uhličitého. Proto také začali ekologové protestovat hned poté, co Elon Musk, majitel SpaceX, oznámil, že jeho rakety budou startovat dvakrát za měsíc. Kapalný vodík naproti tomu uhlíkové emise nevytváří. Z motoru vychází neškodná vodní pára. Když unikne palivo z nádrží, nezpůsobí ekologickou katastrofu, protože není toxické, neohrožuje životní prostředí. Na SLS jsou patrné dvě velké přídavné palivové nádrže. Nízká hustota kapalného vodíku klade vysoké požadavky na kapacitu nádrží. Konstruktéři rakety SLS se s tímto problémem vypořádali obdobně jako konstruktéři raketoplánu. Na Muskově Falcon Heavy v závěru videa vidíte automobil Tesla Roadster společně s manekýnem jménem Starman, který od roku 2018 brázdí hlubiny vesmíru. Animátorovi Hazegrayart děkujeme za báječnou podívanou! Související články Jak to vypadá, když vám před očima vybuchne raketa

