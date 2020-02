Důvtipná technika nás ochrání před infarktem

Není to ještě úplně jisté, ale vše k tomu směřuje. NASA už vybrala firmu, která postaví na Mezinárodní vesmírné stanici modul pro komerční využití. více

Vikingové měli strach ze změny klimatu. Svůj "stav klimatické nouze" vytesali do kamene. více

- Člověk - 0

V éře po lidech se začnou budovy, silnice a další stavby rozpadat, satelity budou hořet v atmosféře... Vědci se v pozoruhodné studii zabývali tím, co by po nás mohli najít hypotetičtí badatelé za miliony let. více