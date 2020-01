Kde udělali vědátoři chybu? Ujeté předpovědi na rok 2020

KOMENTÁŘ - Technologie autor: Pavel Jégl

Předpovídat, jak bude vypadat život v příštích desetiletích, je ošidné. I slavní vynálezci a konstruktéři se v tom mýlili. Některé jejich představy o roce 2020 byly šokující až šílené, jiné zábavné. Přesvědčte se.

Říká se, že předvídat budoucnost je snadné, těžší je nemýlit se. Něco na tom bude.

Také v mozcích géniů a moudrých prozíravých lidí vznikají nepovedené prognózy. Důkazem jsou následující příklady.

Autorům se jejich předpovědi nevydařily a z dnešního pohledu leckteré mohou vypadat kuriózně až komicky. Přesto jsou zajímavé, neztrácejí na zajímavosti a stojí za připomenutí.

Poštu doručí raketa

Připadá vám to jako bláznivý nápad? Pak vězte, že někteří američtí vědci a technici na takovém projektu pracovali v padesátých letech minulého století. V roce 1959 americké námořnictvo z ponorky U.S.S. Barbero vystřelilo raketu s poštou na leteckou základnu na pobřeží. Pokus se podařil!

Generál Arthur Summerfield, který poštovní projekt řídil, byl u vytržení a předpověděl, že raketová pošta bude v budoucnu používána nejen v armádě. "Je to historický okamžik Křižující rakety budou doručovat poštu z New Yorku do Kalifornie, do Británie do Indie, do Austrálie… Stojíme na prahu raketové pošty," prohlásil.

Ještěže dnes máme e-mail a poštovní doručovatelky. Představa, že by se České poště dostaly do rukou rakety, je (aspoň pro mě) hrůzostrašná.

Černobyl do každé domácnosti

Alex Lewyt, bývalý prezident společnosti Lewyt Vacuum Company a inovátor vysavačů v roce 1955 předpověděl, že budoucnost patří vysavačům na jaderný pohon a také to, že se tyto přístroje začnou vyrábět do deseti let.

Nevím jak vy, ale pokud bych měl na výběr mezi domácím Černobylem a zaprášeným bytem, volil bych druhou alternativu.

Naše domy budou létat

Arthur Charles Clarke, velmistr žánru sci-fi, autor scénáře ke kultovnímu filmu 2001: Vesmírná Odysea (2001: A Space Odyssey) v šedesátých letech minulého století předpovídal, že domy se za dalších šedesát let budou stavět bez základů a budou létat.

"Tyto autonomní domy se budou moc stěhovat, kam si to majitel bude přát. Třeba i tehdy, když bude chtít novou scenérii…. Celé komunity se tak budou moci přemístit na jih v zimě," prorokoval Clarke.

Ke cti tohoto učence se patří připomenout, že předvídal také věci, které se uskutečnily – telekomunikační satelity, mobilní telefony, elektronické dopisy i to, že budeme komunikovat přes klávesnice propojené s obrazovkami – tedy internetem. V tomto případě se ale potvrdilo, že i mistr tesař se občas utne.

Pro malého českého člověka, který se lopotí, aby schrastil peníze na splátku hypotéky na panelákový dva plus nula, anebo na nájem za garsonku, je vize létající domu reálná jako přistávající UFO u sochy svatého Václava.

Ocel, kam se podíváš

Thomas Edison vynalezl spoustu užitečných věcí, od žárovky až po filmovou kameru. Jeho vize budoucnosti však byla, kulantně řečeno, scestná. V rozhovoru pro Miami Metropolis v roce 1911 předpověděl, že "dům příštího století bude zařízen od suterénu k podkroví z oceli ".

"Dítě jednadvacátého století bude houpáno v ocelové kolébce Jeho otec bude sedět v ocelové židli u ocelového jídelního stolu a šatna jeho matky bude zařízená z ocele," vykládal žárovkou osvícený vynálezce.

V takovém domě by patrně mohly vyrůst zocelené děti. Chladná a děsivá vize jako z Verneova Ocelového města. Naštěstí nás minula.

Přestaneme pít kávu i čaj

V roce 1937 Nikola Tesla předpověděl, že do sta let vyjdou káva, čaj a tabák z módy – že se už nebudou pít. "Nemusíme je zakazovat, přestane být módní trávit se škodlivými stimulanty," řekl srbský fyzik a konstruktér elektrických strojů, který mimo jiné vynalezl asynchronní motor.

V případě tabáku je možná blízko pravdě. Ale u kávy a čaje?

… a nebudeme ani jíst

Tato předpověď je stará pouhých patnáct let a jejím autorem je počítačový vědec Ray Kurzweil. Ve své knize z roku 2005 The Singularity Is Near: When Humans Transcend Biology napsal, že do roku 2020 budou existovat nanoboty, tedy mikroskopické stroje o velikosti krvinek schopné vstoupit do krevního oběhu, nakrmit buňky a odstranit odpad. Výsledkem bude, že způsob konzumace potravin, jak ji známe, bude zbytečná.

Nechutná vize. Odcházím si pochutnat na vepřové se zelím a knedlíkem.

---------------

Zmíněné předpovědi vám mohou připomínat podivné počínání švédského spisovatele Augusta Strindberga, které líčí cimrmanologové v jednom ze svých seminářů. Strindberg, literát, učenec a okultista, ve své době obdobně nedoceněný jako Jára Cimrman, vyfukoval kouř z dýmky do umyvadla s vodou a zkoušel, zda tímto způsobem může vzniknout zlato.

Nemají tyhle dva pokusy náhodou něco společné? Třeba to, že (cituji ze semináře v divadle Járy Cimrmana) "…někdo musel slepou uličku lidského poznání ohledat a ohlásit světu: Tudy ne, přátelé!"

Takže buďme vděčni za slepé uličky lidského bádání, techniky a vědy.

A to hlavní nakonec:

Vážené čtenářky, vážení čtenáři, redakce NEDDu vám přeje inspirativní čtení o novinkách ze světa vědeckého výzkumu, zkoumání vesmíru i pozemského bádání v oblastech přírodních věd nebo moderních technologií.

Vše dobré v roce 2020!