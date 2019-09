Koho zabíjejí elektronické cigarety?

Amerikou obchází strašák epidemie choroby vyvolané kouřením elektronických cigaret. Ačkoliv z hlediska počtu případů můžeme slovo epidemie dát do uvozovek, dvě stovky pacientů, kteří se objevili s podobnými symptomy ve stejný čas – včetně minimálně šesti úmrtí – dávají důvod k obavám.

Uživatelé elektronických cigaret v USA si stěžují na suchý kašel, bolest na hrudi, dušnost, nevolnost i horečky. Většině se příznaky zlepší do týdne.

Kuřáci v několika případech však museli být převezeni na intenzivní péči – dosud jsou pacienti léčeni pouze podpůrně kyslíkem a protizánětlivými léky. Nikdo neví, co přesně jim je.

Vědci z Utažské univerzity přicházejí s prvním markerem, který může pomoci identifikovat pacienty s tajemnou "vapingovou chorobou" – a dává i více šancí pochopit, jak jejich potíže vznikly.

Vyšetření plic určitých pacientů již dříve naznačilo, že nešťastníci trpí určitým druhem virové či bakteriální infekce – například zápalem plic. Testy na známé patogeny se ale vrátily negativní.

Studium šesti pacientů v univerzitní nemocnici v Salt Lake City pak ale odhalilo v plicích pacientů přítomnost velkých imunitních buněk, makrofágů, které jsou naplněny malými kuličkami olejovitých lipidů.

Lipidové makrogáfy byly nejprve objeveny při odběru vzorků z plic z jednadvacetiletého pacienta, metoda identifikace buněk ve vzorku pak posloužila i při objevu tohoto typu specifických buněk v dalších vzorcích. To naznačuje, že by daný postup mohl být aplikovaný i pro identifikaci dalších pacientů s vapingovou chorobou a jejich odlišení od pacientů se zápalem plic ve zbytku Spojených států – anebo i jinde na světě.

Odhalení markeru nám snad brzy řekne víc o tom, kolik pacientů s vapingovou chorobou skutečně existuje. Zdali to jsou desítky nebo výrazně větší množství nemocných.

Už samotné odhalení makrofágů naložených lipidy naznačuje, kudy se nejspíše další vývoj vapingové choroby bude ubírat. Makrofágy hrají v imunitním systém roli čističů cizorodých těles. Lipidy tedy musely v plicích skončit vlivem užívání specifických náplní elektronických cigaret.

Nynější vapingová choroba se velmi podobá lipidové pneumonii, čili zápalu plic vyvolanému průnikem velkého množství živočišných nebo minerálních olejů (lipidů) do plic. Imunitní buňky, makrofágy, mohou olejové kapky čistit, ale jenom do určitého množství.

Lipidová pneumonie byla dříve rozšířenější kvůli nadužívání minerálních olejů jako projímadel. Dnes však část uživatelů elektronických cigaret zřejmě využívá olejů při přípravě směsi s obsahem THC.

Většina pacientů s vapingovou chorobou přiznala, že elektronické cigarety užívala právě pro inhalaci THC koncentrátu. Vzhledem k tomu, že většina THC liquidů není vlivem restrikcí marihuany běžně prodávána, musí být nutně připravována podomácku.

V části amerických států je sice marihuana legální a zdejší THC liquidy tak mohou být připraveny odborně, to však nebude nutně případ ve státech, kde marihuana legální není.

Například Utah, kde zmíněná studie vznikala, povoluje užívat pouze lékařskou marihuanz pro léčbu epilepsie a terminálně nemocné pacienty. Vlastnit i malé množství marihuany je trestné.

Podomácku vyrobených THC liquidů nejspíš na trhu koluje značné množství. Ačkoli se přitom extraktům marihuany typicky říká oleje, v elektronických cigaretách jsou tvořeny na bázi cukrového alkoholu, jako je propylenglykol nebo glycerol, nikoliv "skutečné" oleje.

Část uživatelů však nejspíše vlivem zmatené terminologie při přípravě THC liquidů použila skutečné oleje. A po určitém čase jejich užívání vedlo k lipidové pneumonii.

Taková je alespoň nejpravděpodobnější hypotéza příčiny vapingové choroby. Na místě je však zmínit, že zatím není potvrzená a je možné, že choroba může souviset i s jinými aditivy odborně připravovaných liquidů elektronických cigaret či dokonce jejich obecným užíváním. (K tomu se dá podotknout, že kdyby byly všechny THC liquidy legální a regulované, nemusely by se připravovat pokoutně či podomácku.)

Ve zmíněné hypotéze navíc existuje několik neznámých, které můžou mít různé vysvětlení. Druhá oběť, muž z Oregonu, inhaloval THC liquid z obchodu. Někteří z pacientů navíc tvrdili, že nepoužívají liquidy obsahující THC – ačkoliv je možné, že jenom nechtějí přiznat substanci, která by je mohla dostat do problémů.

Snad nám však více o rozšíření vapingové choroby a jejích příčinách řekne další vyšetření pacientů – k jejich identifikaci přitom poslouží i aktuální metoda z Utahu. Teprve poté bude možné říct, jak se věci doopravdy mají.

Studie byla publikována v časopise New England Journal of Medicine, výsledky zveřejnila i U of U.