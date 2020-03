Lego nás všechny přežije, jeho kostky vydrží v moři až 1300 let

MAGAZÍN VIDEO - Příroda autor: ave

Stavebnice Lego patří k nejúspěšnějším hračkám historie. Miliony kostek dánského giganta však zaneřádily moře a oceány a z nového výzkumu je patrné, že v nich ještě dlouho zůstanou.

Lega jsou plné nejen obchody. Miliony, spíš ale desítky milionu dílů stavebnice, se vznášejí v oceánech a mořích. A ještě jich přibude. Až pandemie koronaviru odezní, výroba se vrátí do starých kolejí a fabriky Lega zase budou ročně chrlit desítky miliard dílů.

Miliony kostek z kontejneru

Díly Lega, zejména kostky, jsou významně zastoupeny mezi plasty, které oceány a moře vyvrhnou na břeh. Jak se tam dostanou? Třeba z poškozených kontejnerů.

V roce 1997 tak najednou do severního Atlantiku z jediného kontejneru přibylo pět milionů kusů stavebnice. Další miliony částí jsou odneseny do moře z pláží, kde si s nimi děti hrají, anebo tam doputují poté, co je děti jednoduše hodí do záchodové mísy a spláchnou.

Britští experti z Univerzity Plymouth nedávno provedli pozoruhodný pokus: Sesbírali padesát kostek Lega na pláži. Pomocí analýzy rentgenovým fluorescenčním spektrometrem zjistili jejich stáří. Zjistili přitom, že většina kostek pochází ze sedmdesátých a osmdesátých let minulého století.

Vzorky kromě toho zvážili a porovnali s archivovanými díly stavebnice. Na základě hmotnostního rozdílu mezi párovými vzorky, potom odhadli, že nejmenší díly mohou v oceánu vydržet 100 a největší kostky až 1300 let.

"Díly, které jsme testovali, byly po desítkách let neskutečně zachované, jen málo degradovaly. Některé se vyhladily a odbarvily. Jiné byly deformované, anebo se zlomily a roztříštily, což naznačuje, že stejně jako kusy, které zůstaly neporušené, se mohou rozpadat na mikroplasty," napsal ve zprávě Andrew Turner, vedoucí výzkumu.

Stinná stránka úspěchu

Badatelé ve zprávě o výzkumu upozorňují, že je překvapilo, jak odolné jsou kostky lega vyrobené z polymeru akrylonitrilbutadienstyrénu (ABS). "Lego je historicky jednou z nejoblíbenějších hraček. Stalo se jí patrně i díky kvalitě a zejména trvanlivosti jednotlivých dílů stavebnice. Tato kvalita však má i svou stinnou stránku," upozorňuje Turner, profesor environmentálních věd z Plymouthu.

Vědci, kteří se na výzkumu podíleli, v závěru zprávy vyzývají, aby si lidé dobře rozmysleli, co a kde vyhazují. Plasty v oceánu mohou snadno zabít vodní živočichy i ptáky.

V minulých letech sesbírali členové skupiny LEGO Lost at Sea Project tisíce kusů Lega z pobřeží. To je však jen pověstná kapka v moři.