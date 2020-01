Oceány se oteplují rychlostí pěti atomových bomb za vteřinu

MAGAZÍN VIDEO - Příroda autor: Pavel Jégl

Energie globálního oteplování oceánů je srovnatelná s energií, kterou by uvolnila jaderná válka, varuje nová analýza několika vědeckých institucí. A neustále jí přibývá…

Analýza, kterou na přelomu roku vypracoval tým 14 expertů z 11 vědeckých institucí Evropy, Ameriky a Asie ukazuje, že oceány byly v roce 2019 nejteplejší v historii měření. Z rozboru dat vyplývá, že průměrná teplota oceánů přesáhla vloni o 0,075 stupňů Celsia průměr z let 1981–2010.

Tento rozdíl se nemusí jevit jako významný. Úplně jinak ale vypadá, když se na oteplování podíváme přes energii, která je s ním spojena.

Alarmující fyzika

Oceány v podstatě fungují jako mamutí akumulátory energie. Pohlcují devět desetin energie zachycené v atmosféře skleníkovými plyny.

V analýze zveřejněné v časopise Advances in Atmospheric Sciences se píše, že i malé zvýšení teploty vyžaduje ohromující příliv tepla. Vědci spočítali, že k tomu, aby oceány dosáhly zmíněné teploty musely pojmout 228 trialiard Joulů tepla.

Pro ty, kteří ve fyzice tápou, malá vsuvka: Jeden Joule je působení síly o velikosti jednoho Newtonu na dráze dlouhé jeden metr, anebo energie potřebná ke zvednutí tělesa o hmotnosti jednoho kilogramu do výšky deseti centimetrů.

A ještě malé opáčko z matematiky: 228 triliard se dá vyjádřit takto: 228²¹. Anebo ještě názorněji: 228 000 000 000 000 000 000 000.

Chybí vám nějaké měřítko pro srovnání? Jeden ze členů vědeckého týmu, Li-ťing Čcheng z Čínské akademie věd, použil komparaci s množstvím energie uvolněné atomovou bombou, kterou svrhli Američané v roce 1945 na japonskou Hirošimu.

Nálož A-bomby explodovala s energií 63 bilionů Joulů, v číselném vyjádření to vypadá takto: 63 000 000 000 000.

Z toho vyplývá, že množství tepla vložené za poslední čtvrtstoletí do oceánů (ať už Matkou přírodou nebo lidmi) se rovná 3,6 miliardám explozí A-bomby.

Přepočteno na kratší časový úsek, do oceánů každou sekundu za posledních 25 let vstupuje tepelná energie o velikosti čtyř A-bomb. A co by lidstvo mělo znepokojovat ještě víc – tempo energetického dopinku se stále zvyšuje. Loni bylo odpovídalo ekvivalentu pěti A-bomb za sekundu.

Vypneme fény?

Pokud jsou pro vás atomové bomby příliš abstraktní, jeden z autorů analýzy, profesor John Abraham z Univerzity sv. Tomáše v Minnesotě, tuto energii přirovnání k situaci, kdy každý obyvatel planety dodává do oceánů teplo stovkou vysoušečů vlasů.

"Oceány jsou dnes na steroidech," říká profesor Abraham a upozorňuje na důsledky jejich oteplování.

Ledovce tají a zvyšují hladiny, které mohou do konce století stoupnout až o osm metů. Vyšší teplotě vody a zejména menšímu obsahu kyslíku se nedokážou dostatečně rychle přizpůsobit některé druhy ryb a mořských živočichů a vymírají. Do ovzduší se odpařuje větší množství vody, které zvyšuje nestabilitu počasí a zesiluje hurikány a tajfuny.

Vědci v analýze připomínají, že pokud by oceány neabsorbovaly většinu tepla, pevnina by se oteplovala mnohem rychleji. Varují, že jejich kapacita jako úložiště energie není neomezená a může být vyčerpána.