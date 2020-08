Létající auta se za několik let stanou realitou (video)

15. 8. 2020 – 18:17 | autor: ave

Let futuristickým automobilem bude úchvatný zážitek.

Sny o létajících automobilech jsou staré devadesát let. Konstruktéři se tyto stroje snažili sestrojit už ve třicátých letech minulého století. Prvním autem, které skutečně letělo byl Waterman Arrowbile leteckého průkopníka a vynálezce Waldo Watermana. Bylo to v roce 1937.

Tři roky poté pronesl Henry Ford proroctví: "Pamatujte si má slova. Kombinace letadla a automobilu se blíží. Můžete se smát, ale ta doba přijde."

Po osmdesáti letech se však tento typ vozidla dosud sériově nevyrábí. Dá se tedy říct, že "ta doba" ještě nedorazila.

Avšak Japonci teď ujišťují, že brzy dorazí. Aspoň do země vycházejícího slunce.

Nadupaný elegán

Vývojem létajících aut se zabývají giganti typu Boeing, Airbus nebo Uber, ale i malé firmy jako americká Terrafugia, český GyroMotion či slovenský Aero Mobil. Nejvíc však o sobě v tomto odvětví v posledních letech dávají vědět Japonci.

Je to tím, že japonská vláda investuje do nových technologií a nejnověji – do létajících aut. Deník Japan Times píše, že cílem je ještě do roku 2030 zavést nový model individuální dopravy.

V Japonsku se v tomto oboru snaží prosadit hned několik startupů. Jako nejnadějnější se ukazuje projekt společnosti SkyDrive. Jeho létající elegán s pracovním názvem SD-XX se představuje v galerii.

Dvoumístný stroj je nadupaný moderními technologiemi – například systémem automatického řízení (autopilotem), rozšířenou realitou na čelním skle známou ze stíhaček, která podává informace o dopravě, počasí, rychlosti, času příletu/příjezdu do cíle… Samozřejmosti je zelený koncept – vůz je poháněn elektromotorem a vyvine rychlost před 100 kilometrů v hodině.

Korona ho nezastavila

Futuristický design auta-letounu odpovídá městským požadavkům, patří do kategorie VTOL (Vertical Take off and Landing) – startuje a přistává kolmo k zemi. Nepotřebuje tedy žádnou volnou "ranvej".

Jak let s tímto autem bude vypadat, ukazuje následující video.

zdroj: YouTube

Projekt SkyDrive zbrzdila epidemie koronaviru. Testovací lety však už začínají.

"Počítáme s tím, že naše vozy se budou provozovat ve velkých městech, jakými jsou Tokio nebo Ósaka," citují Japan Times ředitele společnosti Tomohiro Fukuzawu.

Fukuzawa odhaduje, že cena létajícího auta SD-XX by neměla přesáhnout cenu luxusního automobilu.

Zbývá otázka: Bude stroj SkyDrive prvním sériově vyráběným typem tohoto vozu? Odpověď bychom podle ředitele společnosti měli znát do tří let.

------------------

A nakonec ještě vsuvka, ve které si pamětníci mohou připomenout Fantomasův legendární únik v létajícím Citroënu DS zvaném "Žabák".

zdroj: YouTube