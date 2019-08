Musk se o 150 metrů 'přiblížil' Marsu. Tak vysoko vyskočil jeho Starhopper

VIDEO MAGAZÍN - Vesmír autor: Ladislav Loukota

Vývoj rakety Super Heavy Starship, pomocí které by lidstvo jednou mělo kolonizovat Mars, překonal další milník: Její prototyp Starhopper poskočil do výšky 150 metrů.

Zatímco většina z nás spala, v americkém Texasu se v noci na středu SELČ napsala další z kapitol kosmonautiky.

Společnost SpaceX vizionáře Elona Muska podruhé při letu otestovala 'hrubý' prototyp Starhopper, na němž zkouší technologie pro meziplanetární loď Starship – součást systému Super Heavy Starship.

Malý skok pro Starhopper, …

'Skokan' Starhopper vylétl do výšky 150 metrů a zase přistál. Fanoušci SpaceX měli důvod k oslavě! Česky komentovaný přenos najdete zde.

Není to první ostrý test prototypu. Již před měsícem si Starhopper poskočil do 15 až 20 metrů. Pro texaský prototyp byl však jeho druhý let tím posledním. Jeho konstrukce prokázala dílčí životaschopnost, další testování však převezme konkurenční filiálka SpaceX na Floridě s vlastní verzí prototypu. Vychází ze stejné konstrukce, obsahuje však sérii kýžených inovací.

Ostatně, ani jeden let texaského Starhopperu nebyl zcela bez komplikací. Při tom prvním propukl požár v okolí startovací rampy. Při druhém se zase při přistání utrhla jedna z tlakových nádrží.

Jistou míru závad lze však očekávat – právě proto se systém testuje na levných prototypech. Pokusy rovněž testuji jenom spodní část Starhopperu – vrchní část sice původně vznikla také, ale byla ještě v únoru zničena silným větrem.

První krůčky má tedy rodící se Starship za sebou. Aby však byl schopen letů do kosmu, bude muset zvládnout ještě další testy. Tím nejvýznamnějším bude suborbitální let jednoho z dalších prototypů.

SpaceX ho plánuje ještě do konce roku. Což však může zrovna tak znamenat, že reálně nastane o dva roky později...

… Velký krok pro kosmonautiku

Vývoj systému Super Heavy Starship alespoň v této fázi, však postupuje kupředu nečekaně rychle. Muskova SpaceX v koncepční fázi připravovala systém Super Heavy Starship (tehdy ještě pojmenovaný jako ITS, poté jako BFR) po několik let – představila ho v září 2016. Od loňského září ale změnila mnoho konstrukčních prvků, především vyměnila materiál z uhlíkových slitin za nerezovou ocel.

Vypadalo to šíleně – již na konci prosince však začal vznikat první prototyp Starhopper, který se dočkal i prvního skoku. Z podobné konstrukce stavěli rakety plánovači naposledy v 50. a 60. letech. Musk se však dušuje, že při správném uchopení by ocel mohla být i materiálem budoucnosti.

Uvážíme-li, že spodní stupeň (onen Super Heavy) má být pouze zvětšenou verzí prvních stupňů Falconu 9, zdá se, že by tímto tempem skutečně mohl supernosič i s lodí být během několika let připravený ke startu do vesmíru. Možná zatím ne s lidmi, možná zatím ne rovnou k Marsu – ale rozhodně vstříc nebesům.

Srovnáme-li to s téměř nekonečným vývojem nosiče SLS, kterých chce vyslat lidi k Marsu NASA, působí to skoro jako námět na vtip.

Případné dokončení Super Heavy Starship – zvláště bude-li loď tak znovupoužitelná a levná, jak si SpaceX slibuje – by mohlo být nejvýznamnějším zvratem v zápletce kosmonautiky od jejího vzniku. Raketa s nosností přes 100 tun na nízkou oběžnou dráhu, potažmo i s možností přetankování pro meziplanetární let, která zároveň vyjde řádově levněji než jednorázové nosiče – něco takového tady za uplynulých šest desetiletí nebylo.

Pokud to vyjde, bude to stejná změna, jako když v éře koní a parního pohonu vznikl spalovací motor.