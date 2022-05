Muskův Starlink dává ukrajinským dělostřelcům křídla

13. 5. 2022 – 23:51 | Technologie | Ladislav Loukota

Pomocí satelitní konstelace dosahují Ukrajinci vysoké účinnosti střelby.

Krátce po začátku ruské invaze vyslal majitel Starlinku Elon Musk na Ukrajinu tisíce terminálů Starlink a přesměroval satelity, aby napadené zemi poskytl spolehlivý přístup k internetu.

Teď má satelitní konstelace Starlink na Ukrajině kolem 150 tisíc uživatelů. Přístup k internetu ovšem dovoluje Ukrajincům víc než surfovat v internetu, anebo posílat e-maily. Pomáhá jim také v boji s ruskými dobyvateli, píše britský portál The Telegraph. Ukrajinské jednotky mají ve Starlinku mimo jiné cenný nástroj k dělostřelecké podpoře.

Rough data on Starlink's usage: around 150K active users per day. This is crucial support for Ukraine's infrastructure and restoring the destroyed territories. Ukraine will stay connected no matter what. pic.twitter.com/XWjyxPQJyX — Mykhailo Fedorov (@FedorovMykhailo) May 2, 2022

Starlink mění hru

Na Ukrajině se Starlink stal významným internetovým providerem. Umožňuje Ukrajincům zacelit oblasti bez internetového připojení. Využívá ho na 590 nemocnic a klinik, stejně jako hasiči a záchranáři.

Kromě civilního využití však Ukrajinci dokážou Starlink využít i v boji. Záhy zjistili, jak využívat Starlink napojený na mobilní antény k řízení dronů.

Na rozdíl od tradičních telekomunikačních věží jsou malé antény Starlinku nejen mobilní, ale je také složitější je odhalit metodami elektronické detekce. A to umožňuje vojákům snáz udržovat spojení

Ukrajinský voják, který se představil novináři Davidu Patrikarakosovi jako Dima, vypověděl, že „Starlink je tím, co změnilo válku ve prospěch Ukrajiny. Rusko si dalo záležet, aby vyhodilo do povětří všechny naše komunikační prostředky. Teď už to nedokážou. Starlink funguje pod palbou kaťuší i děl.“

“They use Soviet military tactics, which were out of date 30 years ago. But we study Afghanistan, & Israel. Things have changed!

#Russia tries to press with Mass. Our strategy is simple: to destroy as many targets as possible. But we lack resources so must do it creatively.” pic.twitter.com/g2gm0YTkCe — David Patrikarakos (@dpatrikarakos) April 27, 2022

Systém Starlink umožňuje Ukrajincům operovat s komplexním satelitním pokrytím, aniž by jediný ze satelitů Ukrajina vypustila.

Fungují jako Uber

Důležitý je však nejen satelitní hardware, ale i software, který se stal součástí ukrajinských vojenských inovací a který přes Starlink posílá data od pozorovatelů (dronů) k dělostřelcům.

„Jejich softwarový balíček připomíná software taxislužby Uber nebo Lyft. Přiřazuje cíle k nejbližšímu dělu, minometu, raketometu, dronu nebo týmu speciálních jednotek,“ upozorňuje analytik amerického ministerstva obrany Trent Telenko na program, který vytvořil ukrajinský programátor Jaroslav Šerstjuk.

This is going to be a long thread on Ukraine's unique 21st century fighting style based on Uber style C3I software, why Western intelligence is plug ignorant of it due to CROWDSTRIKE cybersecurity firm, & the implications of SpaceX's Starlink satcom for the future...



1/ pic.twitter.com/k5DK3G7AhB — Trent Telenko (@TrentTelenko) May 9, 2022

Podobně jako v aplikaci Uber je možné v tomto softwaru zadat požadavek k útoku – třeba proto, že jste zpozorovali ruský tank opodál. Požadavek je poté přiřazen nejbližším „volným“ dělostřelcům v oblasti.

Systém umožňuje rychlou a pružnou reakci. Ukrajinská artilerie je díky němu schopna na požadavek o palebnou podporu odpovědět za 30 sekund.

Rychlejší než Američané

Obdobné systémy žádání o podporu dělostřelectva přitom mají i v americké armádě čas odezvy od 15 do 60 minut. Ačkoliv až hodinová prodleva je způsobena spíše americkou snahou o minimalizaci civilních obětí, i prodleva 15 minut znamená, že nepřítel se z místa útoku už mohl stáhnout.

Díky rychlé reakci a vysoké přesnosti moderních baterií můžou ukrajinské jednotky spolu s rychlou reakcí podpory dosáhnout přesnosti dělostřelby na jednotky metrů.

Ukrajinské dělostřelectvo se tak díky chytrým programům a pokrytí Starlinkem dostalo na špici světového vývoje.