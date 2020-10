Nad Evropu přiletěl meteoroid. A 'odrazil' se zpátky do vesmíru! (video)

30. 9. 2020 – 7:29 | autor: Pavel Jégl

Zemskou atmosférou severně od Česka proletělo vesmírné těleso. Neshořelo, uniklo gravitaci naší planety a jeho let byl zachycen ve videu.

Obloha nám čas od času připraví velkolepou podívanou. Stačí být na správném místě a obrátit hlavu vzhůru.

Přiletěl... a uletěl

Tentokrát do zemské atmosféry nad Evropu přiletěla vesmírná hornina. Neshořela, ani nespadla na Zem, ale odrazila se zpátky do vesmíru. Je to úkaz, který je k vidění jen výjimečně.

Meteoroid, který unikl ze spárů gravitace, byl zaznamenán na obloze nad Německem a Nizozemskem. Na záběru kamery patřící do sítě lovců vesmírných těles z Global Meteor Network je patrné, jak stoupá a vrací se do vesmíru.

Meteoroid unikající zemské gravitaci. | zdroj: Global Meteor Network

Je to vzácný jev, kterému se říká tečný meteoroid. V angličtině tento geometrický termín nahrazují poetickým názvem Earthgrazing Fireball (Na Zemi se pasoucí ohnivá koule).

Taková 'koule' vstupuje do atmosféry pod nízkým úhlem, takže se od ní může 'odrazit'. Pokud by její úhel byl větší, shořela by.

Zmíněné vesmírné těleso prolétlo v úterý nad ránem 22. září jako zářící meteor hluboko pod satelity na oběžné dráze Země v nadmořské výšce pouhých 91 kilometrů. Do atmosféry vletělo rychlostí 34 kilometrů v hodině. Na grafu vidíte jeho trajektorii.

Trajektorie meteoroidu. Vpravo je vstup meteoroidu do atmosféry, od které se stává meteorem, vlevo výstup. Na vodorovné ose je zachycena zemská délka, na svislé nadmořská výška. | zdroj: Marco Langbroek

"Byla to úžasná koule, plula pomalu oblohou, sledoval jsem ji asi pět vteřin. Letěla úplně nehlučně. Je mi 71, sem amatérský astronom, v životě jsem pozoroval mnoho meteorů, ale tohle jsem neviděl. V první chvíli jsem si fakt myslel, že to je UFO!" tweetoval Herbert Cotterel.

Nizozemský meteorologický úřad během přeletu zaznamenal "podivný a nevysvětlitelný" nízkofrekvenční zvuk.

Kde se vzal?

Meteoroid je obvykle úlomek komety (těleso z ledu a prachu obíhající hvězdu), nebo planetky (asteroidu), který se při vstupu do atmosféry změní na meteor – jasné světlo procházejícím oblohou. Většinou shoří, někdy se rozpadne a jeho úlomky dopadnou na Zem jako meteority. Jen ve vzácných případech zemské gravitaci uniká.

Když tečný meteoroid prolétá zemskou atmosférou, ztrácí vlivem tření rychlost, je nataven a vypařuje se jeho svrchní vrstva. Tím také ztrácí hmotnost. Po návratu do vesmíru jeho povrch však zase ztuhne. Meteoroid je nicméně vychýlen, ocitá se na pozměněné oběžné dráze Slunce.

Astrofyzik Dennis Vida ze Západní Univerzity v kanadském Ontariu, správce Global Meteor Network, sítě (vesměs) amatérských astronomů s vlastními kamerovými systémy, sdělil, že zpětně sledoval horninu až do oblasti jupiterových měsíců. Tam ale jeho stopa končí.

(O vesmírném návštěvníkovi informoval web Global Meteor Network.)

Trasa letu vesmírného návštěvníka nad Evropou. | zdroj: Marco Langbroek