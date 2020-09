Nad Evropu přiletěl meteoroid. A odrazil se zpět do vesmíru! (video)

30. 9. 2020 – 7:29 | autor: Pavel Jégl

Zemskou atmosférou, severně od Česka, proletělo vesmírné těleso. Neshořelo uniklo gravitaci naší planety. Jeho let byl zachycen ve videu.

Je to úkaz, který není často k vidění. Do zemské atmosféry nad Evropu přiletěla vesmírná hornina. Neshořela, ani nespadla na Zem, ale odrazila se zpátky do vesmíru.

Tento meteoroid byl zaznamenán na obloze nad Německem a Nizozemskem. Na záběru kamery patřící lovcům vesmírných těles z Global Meteor Network je patrné, jak stoupá a vrací se do vesmíru.

zdroj: Global Meteor Network

Je to vzácný případ, kterému se říká tečný meteoroid. Vesmírný kámen při něm vstupuje do atmosféry pod nízkým úhlem, takže se od ní může odrazit jako na trampolíně. Pokud by jeho úhel byl větší, shořel by.

Zmíněné vesmírné těleso prolétlo 22. září jako zářící meteor pouhých 91 kilometrů na hladinou moře, hluboko pod satelity na oběžné dráze Země. Na grafu vidíte jeho trajektorii.

Trajektorie meteoroidu. | zdroj: Marco Langbroek

Meteoroid je obvykle fragment komety nebo asteroidu, který se při vstupu do atmosféry stane meteorem – jasným světlem procházejícím oblohou. Většinou shoří, někdy se rozpadne a jeho úlomky dopadnou na Zem jako meteority. Jen ve vzácných případech zemské gravitaci uniká.

Když tečný meteoroid prolétá zemskou atmosférou, ztrácí vlivem tření rychlost, je nataven a vypařuje se jeho svrchní vrstva. Tím ztrácí hmotnost. Po návratu do vesmíru jeho povrch zase ztuhne. Meteoroid je však vychýlen, ocitá se na jiné oběžné dráze Slunce.

Astronomové dosud nevypátrali odkud zmíněný meteoroid přilétl a není jisté, zda se jim to podaří.

(O meteoroidu informoval Global Meteor Network.)

Trasa letu vesmírného návštěvníka nad Evropou. | zdroj: Marco Langbroek