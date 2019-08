NASA hlásí objev planety, která může být obyvatelná

MAGAZÍN - Vesmír autor: Radek Chlup

Planeta obíhající kolem červeného trpaslíka, vzdálená od nás 31 světelných let, se může stát držitelkou titulu 'obyvatelná'.

Honba za životem ve vesmíru by přece jen mohla být úspěšná. Mezinárodní tým astronomů pomocí satelitu NASA nalezl první svět mimo naši sluneční soustavu, který může být obyvatelný.

Planetu, která se nachází 31 světelných let od nás, zaznamenal Transiting Exoplanet Survey Satellite (TESS) na začátku roku. Vědci ji pojmenovali GJ 357 d.

Satelit TESS ji objevil v misi, ve které pročesává nebesa a pátrá po exoplanetách, planetách obíhajících kolem jiné hvězdy než kolem Slunce.

"Je to vzrušující, protože jde o první objev exoplanety, která by mohla skrývat život. TESS je malá, mocná mise s velkým dosahem, " řekla Lisa Kalteneggerová – docentka astronomie, ředitelka Institutu Cornela Sagana na Cornellově univerzitě a členka vědeckého týmu TESS.

Exoplaneta je masivnější než Země. Objev tak poskytne pohled na těžší váhu sourozenců modré planety. S hustou atmosférou by GJ 357 d mohla na svém povrchu udržovat kapalnou vodu jako Země. Za použití teleskopů, které budou brzy online, může tým astronomů hledat známky života.

Naleznou kapalnou vodu?

Pomocí TESS a několika pozemních teleskopů astronomové objevili tři malé exoplanety obíhající kolem jasného červeného trpaslíka s názvem GJ 357, který má třetinu velikosti Slunce.

Loni v únoru TESS vypozoroval, že se hvězda v GJ 357 31 každých 3,9 dnů stmívá, což je jasný důkaz o přechodu planety, která hvězdu obíhá. Podle Goddardova kosmického střediska, které vede misi TESS, je jedna ze tří planet GJ 357 b 'horká Země' (planeta s horkým jádrem). Je o 22 procent větší než naše planeta.

Při dalším pozorování vědci objevili exoplanety GJ 357 c a GJ 357 d.

Obyvatelná by ale nejspíš mohla být GJ 357 d. Ne nadarmo vědci planetě přezdívají super-Země. Podle odhadů trpasličí hvězdu obíhá každých 55,7 dní ve vzdálenosti asi jedné pětiny Země od Slunce.

Kalteneggerová, doktorandský kandidát Jack Madden a student Zifan Lin simulovali světelné otisky, klima a vzdálená detekovaná spektra planety, která by se mohla pohybovat od skalnatého složení až po vodní svět.

Madden vysvětlil, že nové objevy, jako jsou tyto exoplanety, poskytují příležitost vyzkoušet si různé teorie a modely. "Vytvořili jsme první modely toho, jak by tento nový svět mohl vypadat," řekl.

Vědce motivuje k pátrání po známkách života na GJ 357 d vědomí, že planeta může obsahovat kapalnou vodu. A pokud by na GJ 357 d zaznamenali známky života, konečně by byla jasná odpověď na to, zda jsme ve vesmíru sami.

Studie byla publikována v Astronomy & Astrophysics