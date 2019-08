Nukleární zima po jaderné válce by byla dlouhá a nesnesitelná

VIDEO MAGAZÍN - Příroda autor: Radek Chlup

Nová simulace vědců potvrzuje že důsledkem jaderné války mezi Spojenými státy a Ruskem by byla nukleární zima a upřesňuje její průběh i délku.

Výzkumníci z několika amerických institucí pomocí klimatického modelu simulovali nukleární zimu po jaderné válce dvou supervelmocí. Jejich práce potvrzuje a upřesňuje scénář klimatických dopadů frontálního střetu mezi Spojenými státy a Ruskem z roku 2007.

Do dvou týdnů v temnotě

"Opakujeme scénář jaderné války z roku 2007 pomocí alternativního moderního klimatického modelu běžícího ve vyšším rozlišení a s jasnější simulací stratosférické chemie a aerosolů," píší vědci ve své práci.

Výzkumníci použili data z lesních požárů, sopečných erupcí a předchozích detonací jaderných bomb k tomu, aby předpověděli změny klimatu, které by následovaly po jaderné válce. Pracovali přitom s nejhorším scénářem, kdy by obě strany odpálily celé své jaderné arzenály a všechny bomby či rakety skončily buď na území USA, nebo Ruska.

Do ovzduší planety by se v takovém případě z explozí a požárů uvolnilo velké množství popela, kouře a drobných částic ve formě aerosolu – na 150 megatun sazí.

Země by se do dvou týdnů ocitla v temnotě – do týdne severní polokoule, do čtrnácti dnů jižní. Teplo ze slunečního světla by se odráželo zpět do vesmíru. To by způsobilo ochlazení planety, teploty by klesly v průměru o devět stupňů Celsia.

Aktuální verze klimatického modelu 4 WACCM4 (Atmosphere Community Climate Model) naznačuje, že pokrývka kouře by vydržela podstatně déle, než předpokládal odhad z roku 2007.

Mohutný kouř by se rozplynul až po deseti letech a následně by se vrátilo i sluneční světlo. K přežití byste tedy potřebovali bunkr s vydatnými zásobami trvanlivého jídla a pitnou vodou.

Úroveň kouře uvolňovaného do ovzduší by byla řádově menší než ta, která pomohla vyhladit dinosaury. Vědci se nicméně nevěnovali předpovědím, zda by lidstvo konflikt takového rozsahu mohlo přežít.

Vědci však upozorňují, že jaderné hlavice jsou příliš nebezpečné. "Abychom zcela odstranili možnost ekologické katastrofy v důsledku úplné jaderné války, musejí ti, kteří rozhodují, plně rozumět závažným klimatickým důsledkům jaderné války a podle toho jednat," konstatují v závěru své studie.

Studie byla publikována v JournalofGeophysicalResearch: Atmospheres.