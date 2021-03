‚Pane Watsone...‘ Tak začínala první věta přenesená telefonem před 145 lety

10. 3. 2021 – 8:00 | Technologie | Pavel Jégl

Poznáváte ji? To je pramáti vašeho mobilu. Herec představující Alexandra Grahama Bella mluví do telefonu (mluvítka), kterým se uskutečnil první telefonní hovor. | zdroj: Profimedia.cz

Až sáhnete po svém mobilu, patrně byste si nevzpomněli, že dnes uplyne 145 let od prvního telefonního hovoru. Takže vám to připomínáme.

Desátého března 1876 telefonoval americký vynálezce skotského původu Alexander Graham Bell svému pomocníkovi v Bostonu a řekl mu: „Pane Watsone, přijďte sem, chci vás vidět.“ („Mr. Watson, come here, I want to see you.“)

Thomas Watson se v té chvíli stal prvním člověkem, který slyšel větu z telefonu.

Když sluchátko promluvilo

O tom, kdo vynalezl telefon, se vedou věčné spory. Není divu, přístroj vznikl jako výsledek postupného vylepšování a dílčích vynálezů několika lidí. Ze jeho vynálezce tak kromě Bella bývají pokládáni Ital Antonio Meucci a Němec Johann Philipp Reis. Bell nicméně telefon posunul k praktickému využití.

V červnu 1875 dokázal přenést zvukem vyvolané elektrické signály po drátech mezi dvěma přístroji – sluchátkem a ‚mluvítkem‘. Desátého března příštího roku pak Bellův pomocník Thomas Watson zaslechl ve sluchátku v laboratoři zmíněnou větu přenesenou telefonem z půdy. Po schodech se za Bellem přiřítil s výkřikem: "Slyšel jsem vás! Funguje to!"

Nebyl to vlastně telefonní hovor, spíš telefonní vzkaz. Dá se však považovat za úsvit telefonování.

Bell svůj přístroj rychle vylepšoval – jeho schéma můžete vidět ve fotogalerii.

Použil membránu v mikrofonu i ve sluchátku, která kmitala u cívky navinuté na magnetu. Indukční mikrofon byl ale málo citlivý, proto ho později nahradil uhlíkovým odporovým mikrofonem, který se bez podstatných změn užíval až do konce minulého století.

Už za několik měsíců začal Bell experimentovat s dálkovým spojením a 8. října 1876 uskutečnil první dálkový rozhovor na vzdálenost tří kilometrů mezi Bostonem a Cambridge.

Češi měli jen pět let zpoždění

Svůj patentovaný přístroj pak Bell nabízel zejména v Americe a Británii. Poštovní úřad britské monarchie mu tehdy vzkázal, že Angličané předávají zprávy pomocí chlapců, kteří nosí dopisy adresátům. Bella to ale neodradilo.

V roce 1877 založil se svými společníky firmu Bell Telephone Company, později přejmenovanou na American Telephone and Telegraph Company (AT&T), a zahájil masovou výrobu telefonních přístrojů, které se zprvu jen pronajímaly.

Amerika telefonování brzy propadla a zanedlouho Bellovy přístroje začali používat i konzervativní Angličané.

Pro úplnost zbývá doplnit první telefonní rozhovor na území dnešního Česka. Uskutečnil se pět let po Bellově telefonním vzkazu asistentovi – 10. dubna 1881 ze správní budovy hnědouhelného dolu Richarda Hartmana v severních Čechách zatelefonovali do dva kilometry vzdáleného železničního nádraží v Duchcově.