Postavíme výtah na Měsíc? Technicky to je možné...

Zní to jako sci-fi, ale technici se zabývají vesmírným výtahem, který by spojil Zemi s Měsícem.

Vesmírný výtah není nová koncepce. Myšlenku poprvé publikovali ve formě dopisu John Isaacs, Hugh Bradner a George Backus ze Scrippsova oceánografického institutu v časopise Science 11. února 1966 v článku Satelity s prodlouženým dosahem – kosmický jeřáb.

Teoreticky je idea zvládnuta. Jenže technologie zatím nepostoupily natolik, aby bylo možné uskutečnit projekt za přijatelný rozpočet.

Na Lunu "Pendolinem"

To však nezabránilo expertům z Kolumbijské univerzity a Univerzity v Cambridgi v tom, aby se nepustili do projektu výtahu z oběžné dráhy Země na Měsíc (koncepce zde).

Měsíc je přitom více než desetkrát dále než geostacionární dráha, a pozice povrchů Měsíce a Země se vůči sobě neustále mění. Měsíc však Zemi nastavuje stále stejnou polokouli, je s ní provázán rotací. Stačí tedy lano upevnit na jedné straně na Měsíci a na druhé straně na nějakém bodě, který se nepohybuje vůči povrchu Měsíce.

Kromě toho by konstrukce nebyla tak náročná na pevnost jako výtah ze zemského povrchu na orbitu Země. Nebyla by zatěžována vlastní hmotností vlivem zemské přitažlivosti.

Konstrukce podle Zephyra Penoyre, jednoho z postgraduálních studentů Kolumbijské univerzity, spíš než výtah připomíná železnici. Astronauti by byli dopraveni na oběžnou dráhu raketou, následně by v cestě pokračovali raketoplánem, který by se pohyboval v trubici.

Vesmírný výtah by podle autorů studie měl být využíván zejména pro přesun orbitálních dalekohledů a dalších zařízení do vesmírných středisek, které by se mohly vznášet ve výšce, ve které Země i Měsíc vyvíjejí stejnou, ale opačnou gravitační sílu – v Lagrangeově bodu. Tento bod je vůči oběma tělesům stabilní, není tedy nutné v něm postavení tělesa upravovat motory.

Výzkumníci ze zmíněných univerzit nejsou jediní, kdo se myšlenkou výtahu (či železnice) na Měsíc zabývá. Už pět let na něm pracuje společnost LiftPort.

LiftPort však chce výtah použít pro transport surovin – minerálů a vzácných kovů vytěžených na Měsíci – na Zemi.

Studie byla publikována v ArXiv.