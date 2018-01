Rumuni útočí na medvědy. Lov je zakázaný, tak je zabíjejí 'podomácku'

- Příroda autor: red

Odhaduje se, že v Rumunsku žije více než šest tisíc medvědů hnědých. V odlehlých oblastech Transylvánie tak nejsou útoky na lidi nic až tak výjimečného. Místní proto vnímají lov medvědů jako nutnost a když ho vláda před rokem a půl zakázala, vzali věc do svých rukou a vyměňují si rady, jak vytvořit domácí jedy.

Vysoko v Karpatech letos jednoho letního večera odcházel hlídač Csaba Demeter z lesa, když na něj zaútočil medvěd hnědý. Srazil ho na zem, zahryzl se mu do nohou a do zad mu zaryl drápy. Demeter si přetáhl kabát přes hlavu a předstíral, že je mrtvý. Zadržel dech a ztuhl, zatímco mu medvěd trhal tkáně.

Trvalo to pět minut, než to zvíře vzdalo a pomalu se vrátilo do lesa. Demeter zůstal polomrtvý na úpatí hor. Do podzimu už svůj příběh vyprávěl novinářům bezpočtukrát, a ti ho zprostředkovali tisícům čtenářů ve venkovských oblastech Rumunska.

Ne že by jeho příběh byl nějak zvlášť výjimečný - útoky medvěda jsou v Rumunsku relativně běžné, a před pár lety by se zpráva o něm sotva dostala do místního tisku. Ale v posledních měsících se postoj vůči medvědům změnil a hlad po zprávách o jejich útocích výrazně vzrostl.

Z medvědů se stala politická otázka

Až když odjedete z rychle se rozvíjejících rumunských měst a zamíříte do odlehlých oblastí Transylvánie, začnete chápat, co znamená. V malých městech z komunistické éry postavených u paty Karpat se scházejí davy lidí při projevech politiků, kteří mluví o odvetných akcích proti "problémovým medvědům" a slibují politické kroky, jimiž se s nimi vypořádají.

A ještě dál v kopcích, kde leží vesničky odříznuté od světa hustým lesem, začali lidé brát věci do vlastních rukou a vyměňují si domácí recepty na přípravu jedů schopných zabít medvěda. Ideální jed obsahuje něco sladkého s pronikavou vůní a je smíchané s chemikáliemi dost silnými, aby zabily zvíře vážící 300 kilogramů. A také musí působit dost pomalu, aby se medvěd dostal dost daleko od místa otravy, až se konečně zhroutí.

Všichni vesničané, s nimiž novinář listu The Guardian mluvil, vnímají zabíjení medvědů jako nutnost. Říkají, že je vláda nechala na holičkách - a medvědi jsou příliš velkou hrozbou, aby je bylo možné ignorovat.

Potlesk ochránců zvířat, ale vztek místních

Odhaduje se, že v Rumunsku žije více než 6000 medvědů hnědých, nerovnoměrně roztroušených po 800 kilometrů dlouhém pásu pohoří. Po více než 25 let od pádu komunismu v ruce 1989 byla ponechána starost o jejich populaci na stovkách regionálních loveckých svazů.

Každý rok svazy zveřejnily celkový počet medvědů ve své oblasti společně s počtem těch, kteří jsou pokládáni za nebezpečné pro člověka. Z toho se pro každý lovecký svaz vypočítala kvóta, a svazy pak nabídly v aukci možnost odstřelu "problémových medvědů" soukromým loveckým společnostem sloužícím lovcům z celého světa.

A pak loni v říjnu přijala rumunská vláda překvapivé rozhodnutí zakázat lov medvědů a dalších velkých masožravých šelem. Ministryně životního prostředí prohlásila, že podle evropského práva je "lov pro peníze nelegální, ale stejně má zelenou".

Myšlenka, že by lov měl sloužit jako ochrana obyvatel před medvědy, je podle ministryně jen zástěrkou pro ochranu loveckého průmyslu, a není založená na ničem jiném než pseudovědě. Ochránci přírody po celém světě spustili hlasitý potlesk.

Jejich optimismus ale neměl dlouhého trvání. Během 12 měsíců od zákazu přerostlo hnutí za vybíjení medvědů z politické otázky v něco, co vůdce tohoto hnutí Csaba Borboly označil za "válku".

Dvojnásobek útoků

Borboly je politickým vůdcem okrsku Harghita, převážně etnicky maďarské oblasti u paty Transylvánie. V této oblasti hustých lesů a drahocenné zemědělské půdy lidé a masožravé šelmy po celá staletí žili v neklidné blízkosti.

Právě tady je přítomnost medvědů nejvíce citelná. Prakticky každý tu má nějaký příběh k vyprávění - od ženy, kterou letos na jaře probudil hnědý medvěd čenichající kolem jejího záchodku, až po stovky farmářů, kteří rok co rok žádají vládu o kompenzaci za škody na dobytku a plodinách.

Borbolyho vynesl ke slávě a moci slib, že "obnoví přirozenou rovnováhu" mezi medvědy a lidmi. Tvrdí, že během 12 měsíců od zákazu lovu se počet útoků na obyvatele, úrodu a dobytek více než zdvojnásobil a jen v letošním roce se jich stalo 263.

To připisuje na vrub jak obrovskému nárůstu počtu medvědů kvůli jejich statusu chráněného druhu, a také "kazící se genetice a chování" medvědů, což je podle jeho mínění důsledkem toho, že jim beztrestně prochází, když se zatoulají do oblastí obývaných lidmi.

Jak počty, tak jeho "vědeckou analýzu", odmítají odborníci v Rumunsku i zahraničí. Ale na rumunském venkově je nejvíc slyšet Barbolyho hlas.

A ten říká: "Vláda nedělá nic. Trpělivost lidí je u konce, a proto berou spravedlnost do vlastních rukou, líčí pasti i otrávené návnady na medvědy."

A sám v loňském roce na svém blogu přispěl nápady, jak zabít medvěda: "Karbid ve vosku, aby medvědovi spálil žaludek, chléb namočený v nemrznoucí směsi, jed na krysy namočený v medu."