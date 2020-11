Snílkovský hyperloop vezl první pasažéry (video)

9. 11. 2020 – 23:58 | Technologie | ave

Hyperloopová kapsle Virgin připravená k první jízdě s lidmi. | zdroj: Virgin Hyperloop

Z Brna do Prahy za čtvrt hodiny. Právě to by měl dokázat futuristický hyperloop. Kapsle tohoto ultrarychlého dopravního prostředku poprvé přepravila lidi.

Hyperloop je dopravní technologie budoucnosti: Kabiny poháněné lineárními motory mají uhánět na magnetickém polštáři v podtlakových tunelech rychlostí blízkou zvuku – kolem 1200 kilometrů. Na technologii, se kterou začal v roce 2013 experimentovat Elon Musk, pracuje několik společností. Tentokrát o sobě dala vědět Virgin Hyperloop Richarda Bransona. Její zkušební kapsle v neděli poprvé svezla pasažéry. Usedli do ní technický ředitel společnosti Josh Giegel a ředitelka pro zážitky cestujících Sara Luchianová. zdroj: YouTube Kapsle při testu dosáhla rychlosti jen 172 kilometrů v hodině na půlkilometrové dráze. Jízda trvala 15 sekund. Za deset let prásknou do koní Virgin Hyperloop se však mohla pochlubit. "Nikdo dosud nedosáhl toho, čeho my. Postavili jsme hyperloop, který se zatím nepohybuje ve vakuovém prostředí, ale zvládne převážet skutečné lidi," cituje magazín The Verge šéfa Virgin Hyperloop Jaye Waldera. Walder upozornil že před testem s lidskou posádkou podstoupila kabina 400 testovacích jízd bez pasažérů. Josh Giegel a Sara Luchian, historicky první cestující v hyperloopu. | zdroj: Profimedia.cz Kouzlo hyperloopu spočívá v tom, že se na rozdíl od tradičních vlaků obejde bez kol, u kterých vznikají ztráty a vibrace a že se bude pohybovat v prostředí blízkém vakuu s minimálním odporem vzduchu. Virgin Hyperloop chce získat do roku 2005 bezpečnostní certifikaci. Komerční provoz se chystá zahájit do roku 2030. Když sní Brno a když se zasní Babiš... O hyperloopu sní také Brno. V lednu 2017 s Hyperloop Transportation Technologies podepsal memorandum o spolupráci tehdejší brněnský primátor Petr Vokřál. Výsledkem má být trať mezi moravskou metropolí a Prahou, Bratislavou a Vídní. Jenže po téměř čtyřech letech ještě není dokončena studie proveditelnosti projektu. Sen to je ale pěkný, protože s hyperloopem by cesta z Brna do Prahy trvala čtvrt hodiny. (Pro srovnání: Andrej Babiš ve svém spisku 'O čem sním, když náhodou spím' sní o rychlovlaku mezi Prahou a Brnem, který dokáže cestující přesunout mezi metropolemi Čech a Moravy za pouhých 40 minut. Zatím však jeho vláda na dráze plní sny pouze těm voličům, kterým se zdálo o dotovaných jízdenkách.) Vize hyperloopu společnosti Virgin. | zdroj: Virgin Hyperloop Mohlo by vás zajímat Muskův 'poloviční hyperloop' bude vozit lidi na chicagské letiště

