Uvidíme výbuch supernovy? Rudá hvězda zlověstně potemněla

VIDEO MAGAZÍN - Vesmír autor: Ladislav Loukota

Astronomové bedlivě sledují hvězdu Betelgeuse. Nedá se vyloučit, že v blízké době exploduje a na obloze se objeví spektakulární supernova, jakou lidstvo nevidělo od sedmnáctého století.

Hvězda Betelgeuse v souhvězdí Orionu se blíží ke konci svého života, dochází jí vodík pro termonukleární fúzi. Nakynula do obřích rozměrů.

První zprávy uvažovaly o jejím výbuchu během vánočních svátků. Podle některých pozorování se jas rudé Betelgeuse, vzdálené 600 až 700 světelných let, začal nápadně snižovat.

Nebylo by na tom nic zvláštního, Betelgeuse se proměňuje v průběhu času, stalo se to i v minulosti. Jenže tahle hvězda je už dlouho kandidátem na supernovu.

Nedávno astronomové dospěli k závěru, že výbuch supernovy Betelgeuse je v dohledné době nepravděpodobný. Pravda, hvězda může explodovat v čase, který je v kosmickém měřítku blízký. Dříve se zmiňoval horizont několika milionů let, nejnovější studie se přiklánějí k explozi do 100 tisíce let.

Poměřováno lidským životem to je ale předlouhá doba.

Čtrnáctého ledna detektory však gravitačních vln LIGO a Virgo zaznamenaly gravitační vlnu. Přišla směrem od Betelgeuse. Že by tedy varování před supernovou, který je blíž, než jsme si mysleli?

Jasnější než Měsíc

V této vědecké zápletce je třeba připomenout několik věcí souvisejících s Betelgeuse a jejím případným výbuchem. V první řadě – šance na to, že by supernova Betelgeuse představovala riziko pro Zemi, je mizivá.

Supernovy totiž životu nejrizikovější záření uvolňují jen určitým směrem podle své rotace, a Betelgeuse je vůči Zemi postavena tak, že naše planeta není v jejím hledáčku.

To nejzajímavější, co by exploze na obloze vyčarovala, by byla světelná show, která se vidí zřídkakdy. Supernova by totiž byla po určitou dobu, snad až týdny, na obloze jasnější než Měsíc v úplňku.

Je pravdou, že zcela bez dopadu na naše životy by nebyla – k Zemi by mohly dorazit vysokoenergetické částice, které by nejspíše negativně ovlivnily satelitní navigaci a chod kosmické technologie obecně. Nebylo to ale žádné kataklyzma.

Bohužel se nezdá, že bychom i s novou várkou dat z LIGO/Virgo mohli podobné světelnou show spatřit během našich životů. Měření souřadnic signálu naznačuje, že sice přišel ze směru poblíž Betelgeuse, ale ne od Betelgeuse samotné.

Je navíc možné, že signál gravitačních vln je jenom technickým artefaktem – jeho analýza ještě není u konce.

Hrozeb je víc

Jisté však není nic, studie se může mýlit a Betelgeuse nám letos či jindy v dohledné době (měřeno lidskou optikou) ušetří v noci za pouliční osvětlení. Šance na to jsou však zhruba stejné, jako že všichni naši čtenáři, kteří si dnes koupí los, zítra vyhrají v loterii.

Explodovat mohou však i další supenovy. Například jenom 154 světelných let vzdálená hvězda IK Pegasi je ve skutečnosti podstatně větším rizikem než Betelgeuse.

Astronomové sice očekávají, že před její explozí uběhnou další miliony let a naše sluneční soustava se tak dostane do bezpečné vzdálenosti. Jistě to ale neví.

Muž stojící pod umírající hvězdou obklopenou mračny plynu a prachu