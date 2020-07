Videa s astronauty na Měsíci. Poprvé ve vysokém rozlišení!

14. 7. 2020 - 20:19 | autor: ave

Jako kdybyste tam byli. Tak se budete cítit, když se podíváte na počítačem zpracované záběry, které pořídili astronauti v roce 1972 na Měsíci.

Záběry astronautů na Měsíci z přelomu šedesátých a sedmdesátých let minulého století máme v paměti jako rozmazané a zrnité. Byly nahrané technikou, která umožňovala jen dvanáct snímků za vteřinu.

Počítače pracující s umělou inteligencí však dokážou hotové zázraky. Ukazují to záznamy natočené v roce 1972 astronauty Johnem Youngem a Thomasem Mattinglym z Apolla 16, které byly po téměř padesáti letech upravené do plynulé podoby šedesáti snímků za sekundu a do 4K vysokého rozlišení.

V této kvalitě můžete sledovat, jak se Mattingly prohání na Roveru po měsíčním povrchu. Filmoval ho Young a záznam pomocí špičkové technologie zpracoval Denis Širajev.

zdroj: YouTube

Mattingly si jízdu zvrásněným terénem vysloveně užívá. Dosáhl během ní rychlosti 17 kilometrů za hodinu.

Druhé video z youtubeového kanálu Dutchsteammachine, také ve 4K, ukazuje jízdu po Marsu z pohledu řidiče.

zdroj: YouTube

Zvukové záznamy z videí dokazují, že astronauti jsou uvolnění a dobře se baví. Dialog vypadá jako kdyby trávili dovolenou na Kanárech. Mise však měla pracovní charakter, hlavním úkolem astronautů byl sběr vzorků hornin.

Nakonec se můžete podívat na dokument o misi Apolla 16, předposledního letu lidí na Měsíc, který však není ve 4K. Zachycuje také projížďku v Roveru, takže můžete srovnat rozdíl v kvalitě.

zdroj: YouTube