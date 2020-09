Vítej, Kurte! Naklonován první kůň Převalského

První klonovaný kůň Převalského přišel na svět šestého srpna v Texasu. Pojmenovali ho Kurt.

Narození hříběte oznámila skupina pro ochranu volně žijících živočichů Revive & Restore.

Kurta naklonovali ze zmrazené DNA samce koně Převalského v zoologické zahradě v San Diegu. DNA odebrali v roce 1980. Ve videu z 31. srpna vidíte poskakujícího převalské hříbě v ohradě u náhradní matky, domestikované klisny.

zdroj: YouTube

Kůň Převalského, nazývaný také kertak, se vyznačuje vyklenutým nosem, vztyčenou hřívou, tmavým pruhem na hřbetě, který se táhne až ke kořeni ocasu. Od běžného domestikovaného koně se liší zavalitější postavou a kratšími končetinami.

Jeho chovem je známá Zoologická zahrada Praha, která vede celosvětovou plemennou knihu druhu. Od roku 2011 organizuje transporty do západního Mongolska, které je původní domovinou zvířete.

Kůň Převalského je jedním ze symbolů ohrožených druhů. Na světě žijí pouze dvě tisícovky kusů druhu. Kurt by měl posílit jeho genetickou rozmanitost.

Kertaci se v zajetí rozmnožují a jsou vysazováni do přírody. Přesto není jisté, zda se je podaří zachránit.

Současná populace koně, který byl v přírodě koncem šedesátých let minulého století vyhuben, pochází z pouhých třinácti předků. Takto omezená genová základna může vést k zániku druhu. V genech jeho příslušníků se mohou hromadit škodlivé deaktivující mutace.

Do Kurta vkládají zoologové naděje, že přispěje k rozmanitosti genů. Jeho DNA pochází ze "ztracené generace" - z rodičů, kteří žili ještě jako divocí koně.

"Narození hříběte rozšiřuje příležitosti pro záchranu ohrožených divokých druhů. Jsme přesvědčeni, že pokročilé reprodukční technologie, včetně klonování, mohou zachraňovat druhy," píše na webu skupiny Revive & Restore její ředitel Ryan Phelan.

Kůň, který se jmenuje po svém objeviteli, carském důstojníku Nikolaji Prževalském, není prvním ohroženým druhem, k jehož záchraně využili vědci genetickou technologii. V roce 2001 byl naklonován gaur (původní skot z jižní Asie) a dva roky poté banteng (divoký skot z jihovýchodní Asie).

Postup při klonování koně Převalského schematicky popisuje na Twitteru americký zoolog Stewart Brand. (Pro lepší rozlišení obrázek nadvakrát rozklikněte.)

