Bylo chybou zavřít školy kvůli koronaviru, tvrdí vědci

MAGAZÍN - Člověk autor: ave

Vlády většiny států, včetně Česka, v reakci na pandemii koronaviru zavřely školy. Cílem bylo zpomalit nástup infekce. Nová studie však tvrdí, že takové opatření nemá smysl.

Skupina britských vědců nabádá vládu, aby co nejdříve otevřela školy. Ve své studii účinnost tohoto opatření proti šíření pandemie koronaviru zpochybňuje. Označuje ji za marginální.

Studie zveřejněná v odborném žurnálu The Lancet Child & Adolescent Health upozorňuje, že epidemie chřipky a epidemie koronaviru jsou dvě různé věci. Data z epidemií chřipky ukazují na to, že za chřipky se vyplatí uzavřít školy. Tento postup ale není účinný při epidemii nynějšího koronaviru. Důvodem je to, že na rozdíl od chřipky nejsou děti jeho hlavním přenašečem.

"Z minulých studií víme, že zavřené školy mají největší účinnost, když má virus nízkou přenositelnost a útočí zejména na děti. To je ale pravý opak nynějšího koronaviru, který má vysokou přenositelnost a útočí na staré a chronicky nemocné lidi," řekl televizi Sky News profesor Russell Viner, který studii vedl.

Není chřipka jako koronavirus

Vědci vycházeli ze starších studií vypracovaných při chřipkových epidemiích a při epidemiích koronavirů SARS a MERS a SARS-CoV-2. Analyzovali je a srovnávali jejich výsledky.

Modelové studie mezinárodního týmu dospěly k závěru, že samotné uzavření škol může zabránit dvěma až čtyřem procentům úmrtí. Studie přitom upozorňuje, že to je výrazně méně než jiná opatření zajišťující sociální odstup.

"Náklady zavření škol jsou vysoké. Takový postup má neblahý dopad na vzdělávání dětí. Děti trpí mentálně, rodiny pocítí nižší příjmy. Politici by to měli vzít do úvahy," podotkl profesor Viner a doporučil školy co nejrychleji otevřít.

Proti studii se však ozval profesor Neil Ferguson z Královské univerzity v Londýně, který pracuje jako vládní poradce pro pandemii a uzavřít školy navrhoval. Fergusson s jejími závěry nesouhlasí.

"Zavřené školy v kombinaci s intenzivním sociálním odstupem hrají důležitou roli při přerušování zbývajících kontaktů mezi domácnostmi, a tím zajišťují snižování přenosu," říká vládní poradce v podcastu stanice BBC .

Vláda v Londýně chce posoudit další uzavření škol během velikonočních svátků. Původně je chtěla otevřít až v září.

Robert Plaga, ministr školství v české vládě, zvažuje možnost, že školy budou otevřeny ve druhé polovině května.