Chorvatsko provrtala stovka děsivých propadlin. Jejich spouštěčem bylo zemětřesení

8. 3. 2021 – 9:29 | Příroda | Nedd.cz

Geologové vysvětlují vznik podivných děr nedaleko Záhřebu, které znepokojují tamní obyvatele.

Krajina asi čtyřicet kilometrů jihovýchodně od chorvatského hlavního města Záhřebu je poseta desítkami kruhových propadlin nejrůznějších velikostí. Objevily se po ničivém zemětřesení o síle 6,4 stupně, které koncem loňského roku způsobilo smrt sedmi lidí i rozsáhlé hmotné škody.

Zvláštní geologie

Geologové se teď sjíždějí do vesnice Mečenčani a dalších obcí v řídce osídlené oblasti, aby tyto geologické útvary prozkoumali, píše agentura AP.

„Jsou to závrty, které se objevily v důsledku zvláštního geologického složení této oblasti. Půda tady spočívá na vápencovém podloží silně nasyceném povrchovou vodou,“ řekl agentuře geolog Josip Terzić z chorvatské geologické služby.

Pro obyvatele rovinaté zemědělské oblasti je šokující vysoký počet těchto závrtů stejně jako rychlost, s jakou po zemětřesení z 29. prosince vznikly. Za poslední dva měsíce jich napočítali kolem stovky.

Podle geologů bylo spouštěčem vzniku závrtů nepochybně zemětřesení. Jinak by se objevily až za mnoho let či spíš desetiletí a rozšiřovaly by se mnohem pomaleji. Vědci se chystají použít různé metody ke zmapování tamních podzemních vod a podloží i dalších geologických charakteristik. Mohou jim napovědět, kde a kdy se dá očekávat vznik dalších závrtů.

'Macocha' na dvorku

S agenturou hovořil Terzić u rozsáhlého závrtu, který měl průměr patnáct metrů a zhruba stejnou hloubku. Některé z propadlin vznikly hned u lidských obydlí.

„Samo zemětřesení bylo dost nepříjemné, mírně řečeno. A poté se začaly objevovat tyhle díry,“ řekl učitel z nejpostiženější vesnice Mečenčani Nenad Tomašević, který se musel nastěhovat k sousedům poté, co se jedna propadlina objevila u něj na dvoře (snímek najdete ve fotogalerii).

Odborníci říkají, že tyto závrty by se časem vytvořily tak jako tak, ale zemětřesení sehrálo roli katalyzátoru, který celý proces urychlil.

Zhruba tři měsíce po katastrofě se nejpostiženější oblasti stále potýkají s následky zkázy způsobené otřesy půdy. Mnoho domů v hlavním městě regionu Petrinji je v troskách či jsou opuštěné. Obyvatele znervózňují následné otřesy.