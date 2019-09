Dronové taxi zvládlo ostrý test na letišti. Kdy se v něm proletíme?

VIDEO MAGAZÍN - Technologie autor: Ladislav Loukota

Elektrické dronové taxíky se mohou uplatnit zejména ve velkých městech.

Na mezinárodním letišti v Helsinkách absolvoval minulý týden důležitý test dopravní prostředek budoucnosti – dronový taxík Volocopter 2X. Stroj se do vzduchu dostal už dřív – startem v oblasti rušné letecké dopravy však prokázal, že je ho možné ho začlenit do systému řízení letového provozu včetně systémů bezpilotních.

To znamená, že tyto letouny mohou být nasazeny relativně brzy. Paříž by například ráda vozila turisty létajícími vozidly už v roce 2024. Dává však najevo, že chce upřednostnit stroje, které vyvine společnost Airbus.

Volocopter 2X vyvinula a vyrábí německá firma Volocopter. Je to elektrický letoun využívající 18 menších rotorů podobných těm, které užívají malé bezpilotní quadkoptéry.

Právě vývoj dronů po roce 2010 prudce nakopl nový přístup ke staré myšlence létajících dopravních prostředků pro malý počet pasažérů, tedy létajících taxi. Společnost Volocopter rovněž nedávno představila koncept stroje pro dva pasažéry a lehký náklad, který může dosáhnout rychlosti 110 kilometrů v hodině.

Co na to regulátoři?

Dronové taxíky svádějí ke srovnání s helikoptérami. Vyšší počet nastavitelných rotorů z nich ale činí flexibilnější letoun co do přistávání a orientace v prostoru. Vyváženo je to nižším doletem.

Drony-taxi jsou připodobňovány také ke koncepci létajících aut, která ale navíc dokážou jezdit po silnicích.

Létající vozidla však nebudou úplně ekvivalentní populárním vizím z Pátého elementu. Důvod je prozaický: Řada nyní vyvíjených strojů operuje s ideou elektrických motorů. A výdrž baterií pro letecký pohon je stále malá.

Použitelné tak tyto stroje budou pro přesuny v rámci většího města, zejména v době dopravních špiček, spíš než pro meziměstskou dopravu.

Samořiditelné, nebo s pilotem?

Mnohé z vyvíjených létajících taxíků mají být samořiditelné, anebo ovládané na dálku. Pokud by jejich součástí byl i živý pilot, jejich užitnou hodnotu by to snížilo, ač by to patrně zvýšilo bezpečnost.

Drony se každopádně budou ještě zabývat regulační úřady. A to může zdržet jejich nasazení do běžného provozu.

Nakonec i Volocopter 2X vzlétl poprvé již na konci roku 2013. Šestiletý rozdíl mezi prvním letem a nynější integrací do systémů řízení letového provozu ilustruje, že nestačí létající taxíky jen odlepit od země.