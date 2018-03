Jezera hrají úžasnými barvami. Jak se to stalo?

Jsou tomu již skoro tři roky, co vybrané americké silnice brázdí testovaná samořízená vozidla. Přesto se technologie v pondělí dočkala významného a smutného "poprvé" – robotický vůz společnosti Uber totiž v Arizoně poprvé srazil chodkyni. Vyšetřování nehody stále probíhá, policie města Temple však předběžně došla k tomu, že nehoda "pravděpodobně není" chybou vozidla. Spolu s tím zveřejnila i mrazivé video z incidentu samotného. více

- Vesmír - 0

Cesty do mezihvězdného prostoru si obvykle představujeme jako cosi, o co se musí aktivně snažit člověk, popřípadě jiná inteligence. Již loni jsme však skrze mezihvězdný asteroid Oumuamua dostali nápadnou připomínku toho, že hvězdné systémy si zřejmě vyměňují kosmické objekty i zcela přirozeně. Nyní máme další důkaz. Astronomové totiž detekovali první známý asteroid sluneční soustavy, který se "po vlastní ose" vydává do mezihvězdného prostoru. více