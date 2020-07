Jízda v nové generaci aut bude připomínat videohru

19. 7. 2020 - 20:00 | autor: Ladislav Loukota

Podívejte se na video, jak vypadá jízda v autě, které má čelní sklo s rozšířenou realitou. Budete si připadat jako pilot stíhačky.

Automobilka Mercedes-Benz patřila k firmám, které svými inovacemi dláždily cestu do budoucnosti a udávaly směr, kterým se ubírala i konkurence. Teď se chystá tuto pověst oprášit. V brzké době bude první, kdo nabídne automobil s rozšířenou realitou v čelním skle, technologií známou ze stíhaček.

Jako ve stíhačce

Zatím rozšířená realita funguje na středové obrazovce, kam se promítala silnice před vozem. Můžete si také zakoupit průhledový displej, který vám promítne informace z řídící desky na sklo.

Nová technologie Head-up (AR-HUD) je však o generaci dál. Teď budou na skle před řidičem navigační šipky a další informace rozšířené reality.

AR-HUD v sobě slučuje nejrůznější senzory včetně radaru. Řidič tak před sebou uvidí nakresleny třeba optimální trasy pro předjetí vozu a zobrazí se mu i bezpečný odstup od auta jedoucího před ním.

Jak technologie funguje, můžete vidět ve videu.

zdroj: YouTube

Bude to připomínat videohru projektovanou na čelní sklo vozidla. Ačkoli průhledové displeje známe ze stíhaček již celá desetiletí, silniční AR-HUD v autě byl dlouho považován za nefunkční koncept.

Mercedes nabídne AR-HUD ve svých vozech S-Class s rozměry odpovídající 77palcovému displeji. Displej by měl vytvářet dojem, že zobrazované znaky se nacházejí až ve vzdálenosti 10 metrů před vozidlem.

Automobily s novou technologií by měly mít premiéru v září 2021.

Nejdřív rozšířená realita, pak autonomie

Prozatím je těžké posoudit, zda chytré sklo je to, co řidiči a řidičky chtějí. Mercedes se však zjevně snaží být s novinkou první na trhu, a pokud bude AR-HUD fungovat tak, jak si maluje, mohl by udat konkurenci.

Prvek systému rozšířené reality, který hlídá bezpečnou vzdálenost od vozidla jedoucího před vámi. | zdroj: (Printscreen: YouTube)

Velké automobilky se v řízení zaměřují spíše na vývoj autonomních systémů. Tesla nedávno oznámila, že chce představit první plně autonomní vůz příští rok.

Skeptici však předpokládají, že skutečně autonomní vozy pro všechny situace do roku 2030 na silnice nedorazí, a kdoví, zda do roku 2050. teprve poté lze čekat vyšší důvěru v autonomii – alespoň takový je dnes skeptický pohled řady odborníků.

Miliardy nalité do výzkumu autonomie se samozřejmě neztratí, protože plně robotický vůz nemůže na silnice vyjet ze dne na den. Ale návratnost investic do těchto technologií bude nejspíš dlouhá.

Technologie AR-HUD, ačkoliv na první pohled působí banálněji než vůz, co jezdí sám, se může zaplatit dřív. A dá se předpokládat, že může najít uplatnění.